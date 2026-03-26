Aplicará Torreón consulta ciudadana para modernizar el transporte urbano

El titular de la Dirección de Transporte, César Alvarado Mendoza, destacó que este ejercicio técnico busca identificar carencias en frecuencias y trayectos. Se prestará atención especial a las zonas de hospitales y escuelas, buscando erradicar la falta de certeza en los horarios, que se mantiene como el principal reclamo del usuario.

TORREÓN, COAH.- El municipio de Torreón anunció la aplicación de 16 mil instrumentos de medición dirigidos a la población general, con el propósito de cimentar la modernización del transporte público sobre datos científicos. El estudio integrará las voces de estudiantes y trabajadores para rediseñar la movilidad en la ciudad.

El levantamiento permitirá identificar con precisión los intervalos de mayor carga, desde el arranque del servicio a las 06:00 horas, los picos de mediodía y el cierre de jornada por la noche. Contar con esta información es el primer paso para una logística de transporte más equilibrada.

Además, el rediseño de rutas busca la eficiencia operativa para los concesionarios. El directivo mencionó que rutas como San Joaquín, con recorridos de hasta 45 kilómetros, resultan inviables. El objetivo es estructurar una red basada en la realidad del terreno, dejando atrás las proyecciones subjetivas para dar paso a un sistema verdaderamente funcional.

Para acelerar el proceso, se visitarán los planteles educativos para encuestar a los estudiantes en sus aulas. Este enfoque facilitará la obtención de un diagnóstico representativo que servirá de guía para las futuras políticas de movilidad y desarrollo urbano en Torreón.