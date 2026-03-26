Aplicará Torreón consulta ciudadana para modernizar el transporte urbano

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Torreón
/ 26 marzo 2026
    Aplicará Torreón consulta ciudadana para modernizar el transporte urbano
    La encuesta permitirá identificar los horarios en los que las unidades levantan más pasajeros. SANDRA GÓMEZ

Rediseño de movilidad integrará las voces de estudiantes; se encuestará a los jóvenes en sus aulas

TORREÓN, COAH.- El municipio de Torreón anunció la aplicación de 16 mil instrumentos de medición dirigidos a la población general, con el propósito de cimentar la modernización del transporte público sobre datos científicos. El estudio integrará las voces de estudiantes y trabajadores para rediseñar la movilidad en la ciudad.

El titular de la Dirección de Transporte, César Alvarado Mendoza, destacó que este ejercicio técnico busca identificar carencias en frecuencias y trayectos. Se prestará atención especial a las zonas de hospitales y escuelas, buscando erradicar la falta de certeza en los horarios, que se mantiene como el principal reclamo del usuario.

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El levantamiento permitirá identificar con precisión los intervalos de mayor carga, desde el arranque del servicio a las 06:00 horas, los picos de mediodía y el cierre de jornada por la noche. Contar con esta información es el primer paso para una logística de transporte más equilibrada.

Además, el rediseño de rutas busca la eficiencia operativa para los concesionarios. El directivo mencionó que rutas como San Joaquín, con recorridos de hasta 45 kilómetros, resultan inviables. El objetivo es estructurar una red basada en la realidad del terreno, dejando atrás las proyecciones subjetivas para dar paso a un sistema verdaderamente funcional.

Para acelerar el proceso, se visitarán los planteles educativos para encuestar a los estudiantes en sus aulas. Este enfoque facilitará la obtención de un diagnóstico representativo que servirá de guía para las futuras políticas de movilidad y desarrollo urbano en Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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