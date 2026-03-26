Impulsa Torreón el aprovechamiento de agua residual para industria y parques

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Torreón
/ 26 marzo 2026
    Impulsa Torreón el aprovechamiento de agua residual para industria y parques
    Luis Cuerda Serna, primer regidor de Torreón afirma que solo una fracción mínima de aguas negras recibe el tratamiento de clarificación necesario para su venta. SANDRA GÓMEZ

Descarta primer regidor una crisis de desabasto severa para la temporada de calor

TORREÓN, COAH.- Con el fin de alinearse a las normativas hídricas federales, el Ayuntamiento de Torreón, a través del primer regidor Luis Cuerda Serna, anunció un plan para intensificar el uso de agua tratada en los sectores fabriles y en el mantenimiento de espacios públicos.

Cuerda Serna precisó que, hoy en día, el volumen procesado se concentra mayoritariamente en el campo. Solo una fracción mínima recibe el tratamiento de clarificación necesario para su venta, debido a las restricciones operativas que presenta la planta tratadora actual.

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Para revertir esta situación, se estudia el despliegue de “líneas verdes” en los parques industriales. Este proyecto busca proveer a las compañías de agua reciclada para sus sistemas de enfriamiento y procesos productivos, cumpliendo así con las leyes que exigen a la industria sustituir el agua de primer uso por opciones tratadas.

“Esta estrategia no solo cumple con la norma, sino que también busca crear un esquema financiero que permita la autosustentabilidad de la planta”, explicó el funcionario.

Cuerda Serna aclaró que todavía no hay estimaciones sobre la recaudación económica, puesto que el proyecto depende de definir la tecnología de saneamiento y la capacidad total de la red que se llegará a instalar.

Aunque el regidor admitió que el uso de agua residual ayuda a mitigar la presión sobre los mantos acuíferos, reconoció que su impacto en el ahorro de agua potable es moderado. Por otro lado, resaltó que ya existen convenios con empresas que ceden agua tratada para el riego urbano, sumado a nuevos fraccionamientos que ya integran cisternas y ductos específicos para este recurso.

Respecto al abasto para los meses de alta demanda, Cuerda Serna señaló que, si bien es complejo asegurar un suministro ininterrumpido en toda la ciudad, la operación de los pozos locales y el respaldo del programa Agua Saludable fortalecerán la red.

El primer regidor descartó una crisis de desabasto severa, aunque instó a la ciudadanía a mantener un consumo consciente y evitar desperdicios ante cualquier eventualidad técnica.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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