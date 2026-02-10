Apoyan al comercio formal con permisos temporales por San Valentín

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer al comercio formal durante una de las fechas con mayor actividad económica del año, el Ayuntamiento de Torreón otorgará permisos temporales para la extensión de espacios de venta a comercios establecidos, exclusivamente el próximo 14 de febrero.

La medida será aplicada a través de la Dirección de Plazas y Mercados, que hasta el momento ha recibido y autorizado 40 solicitudes de comerciantes interesados en exhibir sus productos fuera de sus locales con motivo del Día del Amor y la Amistad.

El director de la dependencia, Víctor Ramos Galindo, explicó que esta acción responde a la instrucción del alcalde Román Cepeda de generar condiciones que impulsen el consumo local y fortalezcan la actividad económica, siempre bajo criterios de orden, seguridad y legalidad.

Precisó que los permisos son temporales y solo aplicarán durante esa fecha, además de que estarán limitados a comercios formalmente establecidos. En ese sentido, aclaró que no se permitirá la instalación de nuevos puestos ni vendedores ambulantes, especialmente en el primer cuadro de la ciudad.