Apoyan al comercio formal con permisos temporales por San Valentín

Torreón
/ 10 febrero 2026
    Comercios establecidos podrán exhibir sus productos fuera de sus locales durante el Día del Amor y la Amistad. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Autoridades municipales autorizarán la ampliación de espacios de venta solo el 14 de febrero y bajo estrictas condiciones de orden

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer al comercio formal durante una de las fechas con mayor actividad económica del año, el Ayuntamiento de Torreón otorgará permisos temporales para la extensión de espacios de venta a comercios establecidos, exclusivamente el próximo 14 de febrero.

La medida será aplicada a través de la Dirección de Plazas y Mercados, que hasta el momento ha recibido y autorizado 40 solicitudes de comerciantes interesados en exhibir sus productos fuera de sus locales con motivo del Día del Amor y la Amistad.

El director de la dependencia, Víctor Ramos Galindo, explicó que esta acción responde a la instrucción del alcalde Román Cepeda de generar condiciones que impulsen el consumo local y fortalezcan la actividad económica, siempre bajo criterios de orden, seguridad y legalidad.

Precisó que los permisos son temporales y solo aplicarán durante esa fecha, además de que estarán limitados a comercios formalmente establecidos. En ese sentido, aclaró que no se permitirá la instalación de nuevos puestos ni vendedores ambulantes, especialmente en el primer cuadro de la ciudad.

$!Víctor Ramos, de la Dirección de Plazas y Mercados, confirmó que la autorización es solo por un día.
Víctor Ramos, de la Dirección de Plazas y Mercados, confirmó que la autorización es solo por un día. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, inspectores municipales realizarán recorridos de supervisión, y en caso de detectar puestos no autorizados, estos serán retirados de inmediato. Si hay reincidencia, se procederá al decomiso de la mercancía.

Ramos Galindo subrayó que la finalidad es evitar la competencia desleal que afecta a comerciantes que cumplen con sus obligaciones fiscales y generan empleo, al tiempo que se protege el orden urbano.

Asimismo, recalcó que los comerciantes autorizados deberán respetar en todo momento el espacio peatonal, mantener condiciones de seguridad y conservar limpias las áreas donde se instalen.

Finalmente, reiteró que los permisos serán válidos únicamente el 14 de febrero y que las condiciones establecidas fueron notificadas desde el momento de la autorización, por lo que su incumplimiento derivará en sanciones.

