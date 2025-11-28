Arma Torreón operativo, reforzarán vigilancia para frenar venta de explosivos navideños
Dispositivo se realizará del 16 al 27 de diciembre para prevenir accidentes y frenar la venta ilegal de cuetes, palomas y demás
TORREÓN, COAH.- Para prevenir accidentes y frenar la venta ilegal de artefactos explosivos, el Ayuntamiento de Torreón pondrá en marcha un operativo especial contra el uso y comercialización de pirotecnia del 16 al 27 de diciembre, informó el Comisario Alfredo Flores Originales, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
El dispositivo contempla revisiones en puntos de venta, patrullajes preventivos en zonas comerciales y la instalación de módulos de denuncia ciudadana para reportar, de forma anónima, la venta o almacenamiento de estos productos.
La medida busca disminuir riesgos y proteger la integridad física de niñas, niños y adultos, ante el incremento de incidentes registrados en años anteriores.
El operativo será encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y contará con la intervención de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, que se desplegarán en mercados, tianguis y zonas donde históricamente se comercializa pirotecnia, reforzando la vigilancia en toda la ciudad.
Flores Originales destacó que también se realizarán campañas informativas en escuelas y espacios públicos para concientizar sobre los peligros que implica manipular explosivos, y se notificará a propietarios de negocios sobre el marco legal que regula su venta.
Invitó a los comerciantes a acercarse a las autoridades para resolver dudas y evitar sanciones, multas o el cierre temporal de sus establecimientos.
“Sabemos que es un tema delicado para estas fechas, pero sabemos que cada fin de año atacamos este tipo de situaciones”, señaló el jefe policiaco, al recalcar la importancia de la prevención y la corresponsabilidad social en estas acciones.