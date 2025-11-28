Arma Torreón operativo, reforzarán vigilancia para frenar venta de explosivos navideños

TORREÓN, COAH.- Para prevenir accidentes y frenar la venta ilegal de artefactos explosivos, el Ayuntamiento de Torreón pondrá en marcha un operativo especial contra el uso y comercialización de pirotecnia del 16 al 27 de diciembre, informó el Comisario Alfredo Flores Originales, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El dispositivo contempla revisiones en puntos de venta, patrullajes preventivos en zonas comerciales y la instalación de módulos de denuncia ciudadana para reportar, de forma anónima, la venta o almacenamiento de estos productos.

La medida busca disminuir riesgos y proteger la integridad física de niñas, niños y adultos, ante el incremento de incidentes registrados en años anteriores.

El operativo será encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y contará con la intervención de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, que se desplegarán en mercados, tianguis y zonas donde históricamente se comercializa pirotecnia, reforzando la vigilancia en toda la ciudad.