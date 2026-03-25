Arranca colecta 2026 de Cruz Roja en Torreón con donativo millonario

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 25 marzo 2026
    Arranca colecta 2026 de Cruz Roja en Torreón con donativo millonario
    El alcalde Román Alberto Cepeda entregó un donativo de 1.32 millones de pesos SANDRA GÓMEZ

Anuncian la construcción de un nuevo Centro de Atención en la zona norte

TORREÓN, COAH.- Bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó el arranque de la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Torreón, donde reafirmó el compromiso de su administración con la salud y la seguridad mediante la entrega de un donativo municipal de un millón 320 mil pesos.

Además del apoyo económico, el edil anunció un proyecto estratégico para la zona norte de la ciudad: la construcción de un nuevo Centro de Atención que albergará servicios de seguridad, Protección Civil y una base operativa para la benemérita institución, en respuesta al crecimiento urbano de este sector.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/analizan-incrementar-tarifas-de-transporte-en-torreon-tras-encarecimiento-de-insumos-CH19691726

Cepeda González señaló que, desde 2022, el parque vehicular en Torreón ha crecido cerca de un 40 por ciento, lo que ha derivado en un incremento de accidentes viales y una mayor demanda de los servicios de emergencia.

“Atendemos no solo a quienes habitan en esta ciudad, sino a la población flotante de la Zona Metropolitana. Un peso cuenta para salvar una vida y seguiremos poniendo nuestro grano de arena por esta noble causa”, expresó el mandatario.

Por su parte, Jorge Abularach Lugo, presidente del Consejo de Administración de la Cruz Roja local, informó que la operación de la delegación representa un gasto superior al millón 200 mil pesos mensuales.

Detalló que, durante el último año, la institución realizó más de 14 mil traslados de ambulancia sin costo y brindó atención a cerca de 40 mil pacientes en situaciones de emergencia.

Abularach subrayó que, aunque cuentan con un hospital de segundo nivel, la Cruz Roja depende en gran medida de los donativos ciudadanos para cubrir procedimientos de alta complejidad, como cirugías y terapias intensivas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/alcalde-de-torreon-activa-operativo-integral-de-vigilancia-por-semana-santa-LH19691695

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Rodrigo González Fernández reconoció a la institución como un pilar en la atención de emergencias en Coahuila, e hizo un llamado a la iniciativa privada y a la sociedad civil a mantener su respaldo.

Al evento asistieron la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda; el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro; así como integrantes del patronato y damas voluntarias de la Cruz Roja.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Colecta
Salud

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Jesús Berino Granados, secretario general adjunto de la CTM.

CTM plantea aumento salarial del 20% para trabajadores de General Motors en Ramos Arizpe
El fenómeno del padre Chuy Pedro en El Chapulín (o cómo convertir un sermón en terapia para mil saltillenses)

El fenómeno del padre Chuy Pedro en El Chapulín (o cómo convertir un sermón en terapia para mil saltillenses)

El Viernes Santo se realizará el Viacrucis viviente, evento central.

Anuncian programa de Semana Santa 2026 en la Parroquia del Ojo de Agua, en Saltillo
Además de Coahuila y Nuevo León, son otros 12 estados los que presentan el mismo pronóstico.

Advierte Conagua riesgo alto de incendios en región Saltillo-Monterrey
Tema incómodo para la Presidenta

Tema incómodo
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que Coahuila podría verse afectado por la presión de Estados Unidos para cumplir con el tratado de aguas, en un contexto marcado por la sequía en el norte del país.

Coahuila puede verse afectados por la entrega de agua a EU: Sheinbaum
Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Vía Napoli, comida italiana

Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Vía Napoli, comida italiana
Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Mare Mestiza y su comida típica

Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Mare Mestiza y su comida típica