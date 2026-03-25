Arranca colecta 2026 de Cruz Roja en Torreón con donativo millonario

Además del apoyo económico, el edil anunció un proyecto estratégico para la zona norte de la ciudad: la construcción de un nuevo Centro de Atención que albergará servicios de seguridad, Protección Civil y una base operativa para la benemérita institución, en respuesta al crecimiento urbano de este sector.

TORREÓN, COAH.- Bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó el arranque de la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Torreón, donde reafirmó el compromiso de su administración con la salud y la seguridad mediante la entrega de un donativo municipal de un millón 320 mil pesos.

Cepeda González señaló que, desde 2022, el parque vehicular en Torreón ha crecido cerca de un 40 por ciento, lo que ha derivado en un incremento de accidentes viales y una mayor demanda de los servicios de emergencia.

“Atendemos no solo a quienes habitan en esta ciudad, sino a la población flotante de la Zona Metropolitana. Un peso cuenta para salvar una vida y seguiremos poniendo nuestro grano de arena por esta noble causa”, expresó el mandatario.

Por su parte, Jorge Abularach Lugo, presidente del Consejo de Administración de la Cruz Roja local, informó que la operación de la delegación representa un gasto superior al millón 200 mil pesos mensuales.

Detalló que, durante el último año, la institución realizó más de 14 mil traslados de ambulancia sin costo y brindó atención a cerca de 40 mil pacientes en situaciones de emergencia.

Abularach subrayó que, aunque cuentan con un hospital de segundo nivel, la Cruz Roja depende en gran medida de los donativos ciudadanos para cubrir procedimientos de alta complejidad, como cirugías y terapias intensivas.