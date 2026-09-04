Arranca la Feria de Torreón 2026: Ocho décadas de tradición, unión familiar y seguridad

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    Arranca la Feria de Torreón 2026: Ocho décadas de tradición, unión familiar y seguridad
    Con grandes augurios dio inicio la Feria de Torreón, inaugurada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme. SANDRA GÓMEZ

Destaca Alcalde impacto scial y económico; la fiesta durará del 4 de septiembre al 4 de octubre

TORREÓN, COAH.- Con una celebración que marca 8 décadas de historia, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís inauguró este viernes la edición 2026 de la Feria de Torreón, consolidada como el epicentro de la convivencia, la identidad y la economía regional.

Del 4 de septiembre al 4 de octubre, locales y visitantes podrán disfrutar de atracciones renovadas en un ambiente garantizado por operativos de seguridad coordinados. Durante el arranque, el Edil destacó el impacto social y económico de la festividad.

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CIFRAS CLAVE DE LA EDICIÓN 2025

◉ 80 años de tradición ininterrumpida en la Comarca Lagunera.

◉ 4 mil empleos directos generados durante el periodo de feria.

◉ 600 mil visitantes esperados a lo largo de un mes de actividades.

◉ Más de 500 millones de pesos en derrama económica estimada.

Riquelme Solís enfatizó que este espacio fortalece los lazos comunitarios y reconoció que el éxito de la celebración se sustenta en la estabilidad del municipio. “Podemos disfrutar de esta gran fiesta porque Torreón vive una etapa de orden y certidumbre”, apuntó.

$!La Feria de Torreón cumple 80 años de celebrarse.
La Feria de Torreón cumple 80 años de celebrarse. SANDRA GÓMEZ

Tras el tradicional corte de listón, las autoridades recorrieron los módulos institucionales y comerciales, destacando el Paseo de las Emprendedoras del IMM y el área del DIF Torreón, cuyos fondos recaudados se destinarán a la construcción de Casa Fuerza Mayor.

En el evento inaugural estuvieron presentes Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo, en representación del Ejecutivo estatal; Francisco Adolfo Von Bertreab Espinosa, presidente del Consejo Directivo de la Feria; así como representantes de clubes rotarios y cámaras empresariales de la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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