Arranca la Feria de Torreón 2026: Ocho décadas de tradición, unión familiar y seguridad
Destaca Alcalde impacto scial y económico; la fiesta durará del 4 de septiembre al 4 de octubre
TORREÓN, COAH.- Con una celebración que marca 8 décadas de historia, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís inauguró este viernes la edición 2026 de la Feria de Torreón, consolidada como el epicentro de la convivencia, la identidad y la economía regional.
Del 4 de septiembre al 4 de octubre, locales y visitantes podrán disfrutar de atracciones renovadas en un ambiente garantizado por operativos de seguridad coordinados. Durante el arranque, el Edil destacó el impacto social y económico de la festividad.
CIFRAS CLAVE DE LA EDICIÓN 2025
◉ 80 años de tradición ininterrumpida en la Comarca Lagunera.
◉ 4 mil empleos directos generados durante el periodo de feria.
◉ 600 mil visitantes esperados a lo largo de un mes de actividades.
◉ Más de 500 millones de pesos en derrama económica estimada.
Riquelme Solís enfatizó que este espacio fortalece los lazos comunitarios y reconoció que el éxito de la celebración se sustenta en la estabilidad del municipio. “Podemos disfrutar de esta gran fiesta porque Torreón vive una etapa de orden y certidumbre”, apuntó.
Tras el tradicional corte de listón, las autoridades recorrieron los módulos institucionales y comerciales, destacando el Paseo de las Emprendedoras del IMM y el área del DIF Torreón, cuyos fondos recaudados se destinarán a la construcción de Casa Fuerza Mayor.
En el evento inaugural estuvieron presentes Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo, en representación del Ejecutivo estatal; Francisco Adolfo Von Bertreab Espinosa, presidente del Consejo Directivo de la Feria; así como representantes de clubes rotarios y cámaras empresariales de la región.