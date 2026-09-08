Arranca Miguel Riquelme Macro Brigada de Salud a la colonia Abastos; busca proteger la economía y el bienestar familiar

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fomentar una cultura preventiva, cuidar el bolsillo de los hogares y garantizar atención médica directa a las familias de Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dio inicio esta mañana a la Macro Brigada de Salud desde la colonia Abastos, esquema que extenderá sus beneficios a los sectores circundantes. Esta intervención integral contempla consultas generales, módulos de enfermería, análisis de laboratorio, áreas de ginecología, pediatría, odontología, psicología, nutrición y terapia física, diseñadas para salvaguardar el bienestar de la ciudadanía.

Durante el arranque, el presidente municipal subrayó que la salud representa un eje prioritario que debe abordarse desde la prevención, y refrendó la disposición de su administración para sumar esfuerzos con el Gobierno del Estado, facilitando servicios médicos de calidad a la población, particularmente a los grupos en situación de vulnerabilidad. Igualmente, el edil expresó su reconocimiento al personal médico, de enfermería, trabajo social y promotores comunitarios que integran esta brigada itinerante, la cual visitará diversas colonias y ejidos del municipio.

Riquelme Solís invitó a los habitantes a sumarse y aprovechar estas acciones, recordando que se dará seguimiento puntual a aquellos diagnósticos que demanden mayor complejidad. “Estamos trabajando en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria y el Gobierno del Estado para, en caso necesario, brindar más opciones de clínicas donde los puedan atender”, afirmó el alcalde. El munícipe señaló que acudir a las colonias para escuchar las demandas ciudadanas permite dar respuestas eficaces; por ello, recalcó que así como se atienden rubros como seguridad, obra pública y movilidad, la salud encabeza las prioridades por significar el cuidado directo de las y los torreonenses. En su intervención, el director general de Salud Pública Municipal, Juan Pérez Ortega, enfatizó que la política pública debe trasladarse al territorio, detallando que estas jornadas integran además servicios especializados de vectores y atención veterinaria.

El funcionario reiteró que la detección oportuna salva vidas: “Una revisión, una prueba, una consulta que parece sencilla puede hacer una enorme diferencia en la vida de una persona y de toda su familia”, expresó. En el evento inaugural estuvieron presentes Verónica Martínez García, Diputada Federal; Salvador Chavarría Vázquez, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI; Luis Jorge Cuerda Serna, Primer Regidor; Leticia Castaño Orozco, coordinadora de sector; y Martha Alicia Escalante en representación de la ciudadanía beneficiada.