Arranca Miguel Riquelme Macro Brigada de Salud a la colonia Abastos; busca proteger la economía y el bienestar familiar

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Torreón
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    Arranca Miguel Riquelme Macro Brigada de Salud a la colonia Abastos; busca proteger la economía y el bienestar familiar
    Riquelme Solís destacó la importancia de acercar servicios médicos gratuitos a las familias de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El alcalde lagunero llamó a la población a aprovechar los servicios de prevención y atención médica

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fomentar una cultura preventiva, cuidar el bolsillo de los hogares y garantizar atención médica directa a las familias de Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dio inicio esta mañana a la Macro Brigada de Salud desde la colonia Abastos, esquema que extenderá sus beneficios a los sectores circundantes.

Esta intervención integral contempla consultas generales, módulos de enfermería, análisis de laboratorio, áreas de ginecología, pediatría, odontología, psicología, nutrición y terapia física, diseñadas para salvaguardar el bienestar de la ciudadanía.

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Durante el arranque, el presidente municipal subrayó que la salud representa un eje prioritario que debe abordarse desde la prevención, y refrendó la disposición de su administración para sumar esfuerzos con el Gobierno del Estado, facilitando servicios médicos de calidad a la población, particularmente a los grupos en situación de vulnerabilidad. Igualmente, el edil expresó su reconocimiento al personal médico, de enfermería, trabajo social y promotores comunitarios que integran esta brigada itinerante, la cual visitará diversas colonias y ejidos del municipio.

$!Autoridades municipales y estatales pusieron en marcha la jornada de atención médica en Torreón.
Autoridades municipales y estatales pusieron en marcha la jornada de atención médica en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Riquelme Solís invitó a los habitantes a sumarse y aprovechar estas acciones, recordando que se dará seguimiento puntual a aquellos diagnósticos que demanden mayor complejidad.

“Estamos trabajando en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria y el Gobierno del Estado para, en caso necesario, brindar más opciones de clínicas donde los puedan atender”, afirmó el alcalde.

El munícipe señaló que acudir a las colonias para escuchar las demandas ciudadanas permite dar respuestas eficaces; por ello, recalcó que así como se atienden rubros como seguridad, obra pública y movilidad, la salud encabeza las prioridades por significar el cuidado directo de las y los torreonenses.

En su intervención, el director general de Salud Pública Municipal, Juan Pérez Ortega, enfatizó que la política pública debe trasladarse al territorio, detallando que estas jornadas integran además servicios especializados de vectores y atención veterinaria.

$!El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó el arranque de la Macro Brigada de Salud en la colonia Abastos.
El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó el arranque de la Macro Brigada de Salud en la colonia Abastos. SANDRA GÓMEZ

El funcionario reiteró que la detección oportuna salva vidas: “Una revisión, una prueba, una consulta que parece sencilla puede hacer una enorme diferencia en la vida de una persona y de toda su familia”, expresó.

En el evento inaugural estuvieron presentes Verónica Martínez García, Diputada Federal; Salvador Chavarría Vázquez, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI; Luis Jorge Cuerda Serna, Primer Regidor; Leticia Castaño Orozco, coordinadora de sector; y Martha Alicia Escalante en representación de la ciudadanía beneficiada.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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