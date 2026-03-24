Arrancan jornadas de prevención de violencia en secundarias de Torreón

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Torreón
/ 24 marzo 2026
    Arrancan jornadas de prevención de violencia en secundarias de Torreón
    Se abordan temas como prevención de la violencia y cultura de la legalidad. CORTESÍA

Las actividades están dirigidas a estudiantes de turnos matutino y vespertino

La Unidad de Prevención Social de la Violencia, en coordinación con el Consejo Cívico de las Instituciones A.C. (CCI Laguna) y la Coordinación de Servicios Educativos Región Laguna del Estado de Coahuila, dio inicio a la primera jornada de acciones de prevención en secundarias de Torreón, con el objetivo de fortalecer entornos escolares seguros y promover una cultura de paz entre la comunidad estudiantil.

El director de la dependencia municipal, José Armando González Murillo, informó que durante estas jornadas se desarrollan actividades de sensibilización, orientación y formación dirigidas a estudiantes de nivel secundaria, tanto en turnos matutino como vespertino. Entre los temas abordados destacan la prevención de la violencia, la cultura de la legalidad, la resolución pacífica de conflictos, así como la identificación de factores de riesgo y el fortalecimiento de habilidades socioemocionales.

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Asimismo, explicó que se trabaja de manera cercana con el personal docente y administrativo de los planteles visitados, brindando herramientas que permitan la detección oportuna y la atención de situaciones que puedan afectar el bienestar de las y los alumnos.

“Estas acciones forman parte de una estrategia integral enfocada en la reconstrucción del tejido social, la promoción de entornos escolares seguros y la generación de una cultura de paz en la comunidad educativa”, destacó el funcionario.

Señaló que, como parte del seguimiento a estas actividades, se contempla reforzar las estrategias preventivas previo al periodo vacacional, con el propósito de mantener informada y protegida a la población estudiantil.

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“Con este tipo de iniciativas, se reafirma el compromiso de la Administración encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, de trabajar de manera coordinada sociedad y gobierno, en favor de la niñez y las juventudes de Torreón”, afirmó González Murillo.

Las jornadas se desarrollan con la colaboración del director de CCI Laguna, Marco Zamarripa, así como de la Coordinación de Servicios Educativos Región Laguna del Estado de Coahuila, a través de la maestra Flor Estela Rentería Medina. Con ello, se busca consolidar acciones conjuntas que incidan positivamente en la formación integral de las y los estudiantes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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