Van contra prácticas indebidas: intensifican supervisión en mercados y tianguis en Torreón

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Torreón
/ 24 marzo 2026
    Van contra prácticas indebidas: intensifican supervisión en mercados y tianguis en Torreón
    Autoridades realizan recorridos constantes para verificar que comerciantes respeten espacios asignados. CORTESÍA

La ciudadanía puede reportar a comerciantes que manejen mal sus residuos

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Plazas y Mercados de Torreón mantiene labores permanentes de supervisión dirigidas a comerciantes, con el objetivo de preservar el orden, la limpieza y la imagen urbana de la ciudad, verificando que mantengan sus áreas de trabajo en óptimas condiciones.

El titular de la dependencia, Víctor Ramos Galindo, informó que estas acciones se han fortalecido con la implementación del Agente Max de Atención Ciudadana y el programa “Denuncia a tu vecino cochino”, impulsado por la Dirección de Servicios Públicos en coordinación con instancias como Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad.

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“Con estas estrategias de la Administración Municipal del alcalde Román Alberto Cepeda González, la ciudadanía puede reportar a aquellos comerciantes que incurran en prácticas inadecuadas en el manejo y disposición final de sus residuos, y juntos sociedad y Gobierno, mantener a la ciudad limpia y ordenada”, señaló el funcionario.

A través de estos mecanismos, la población puede contribuir al mantenimiento de un entorno urbano adecuado, reportando prácticas indebidas por parte de comerciantes. Para ello, las denuncias deben acompañarse de evidencias, como fotografías o videos, así como la ubicación precisa del lugar.

El seguimiento a los reportes contempla desde una primera notificación hasta la aplicación de sanciones que pueden alcanzar hasta 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), e incluso la revocación del permiso de venta en caso de reincidencia. Los números de WhatsApp habilitados para presentar denuncias son el del Agente Max: 871 899 6509, y el de Seguridad Pública: 871 676 5399.

Ramos Galindo agregó que personal de la dependencia realiza recorridos constantes en zonas donde se concentran comerciantes y tianguistas, con el fin de verificar que respeten los espacios asignados y garantizar el libre tránsito de peatones.

Asimismo, subrayó que es un requisito indispensable que los vendedores dejen limpios los espacios al término de sus actividades, con el propósito de evitar que los residuos lleguen a las alcantarillas y generen afectaciones al sistema de drenaje.

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En ese sentido, destacó que las inspecciones se han intensificado en áreas de venta de alimentos, para prevenir prácticas inadecuadas en la disposición de desechos, como el vertido de aceite en la vía pública o en áreas verdes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Torreón busca fortalecer la cultura de la limpieza y la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía, a fin de mantener una ciudad ordenada y en mejores condiciones para todos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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