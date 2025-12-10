Arte-Terapia ayuda a jóvenes de Torreón a manejar el estrés

TORREÓN, COAH.- El taller de Arte-Terapia que imparte la Dirección de Salud Pública Municipal brinda a adolescentes herramientas para fortalecer su bienestar emocional y gestionar el estrés mediante dinámicas creativas y de introspección.

José Manuel Riveroll Duarte, director de la dependencia, explicó que el propósito es acompañar a los jóvenes en el desarrollo de estrategias saludables para enfrentar la ansiedad, al tiempo que se promueve la creatividad y la libertad de expresión.

La sesión más reciente inició con una meditación guiada en un ambiente tranquilo donde los participantes se concentraron en la respiración para liberar tensiones y alcanzar un estado de calma que los preparara para las siguientes actividades.

Como parte del taller, los adolescentes también realizaron ejercicios de pintura en los que plasmaron sensaciones de paz y relajación. Riveroll Duarte destacó que cada diseño reflejó emociones personales: desde paisajes serenos hasta símbolos vinculados con recuerdos felices.

El funcionario subrayó que estas iniciativas del Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Román Alberto Cepeda González, buscan brindar a las nuevas generaciones opciones integrales para su bienestar emocional, además de espacios para estimular su imaginación.

Los interesados en integrarse al taller pueden comunicarse al 871 713 4780 o acudir a las instalaciones de la Dirección de Salud Pública Municipal, ubicadas en avenida Ocampo 1167 oriente.