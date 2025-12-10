Arte-Terapia ayuda a jóvenes de Torreón a manejar el estrés

Torreón
/ 10 diciembre 2025
    Arte-Terapia ayuda a jóvenes de Torreón a manejar el estrés
    Jóvenes participan en ejercicios de meditación como parte del taller de Arte-Terapia. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Dirección de Salud Pública impulsa espacios creativos que fortalecen el bienestar emocional de adolescentes

TORREÓN, COAH.- El taller de Arte-Terapia que imparte la Dirección de Salud Pública Municipal brinda a adolescentes herramientas para fortalecer su bienestar emocional y gestionar el estrés mediante dinámicas creativas y de introspección.

José Manuel Riveroll Duarte, director de la dependencia, explicó que el propósito es acompañar a los jóvenes en el desarrollo de estrategias saludables para enfrentar la ansiedad, al tiempo que se promueve la creatividad y la libertad de expresión.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: absuelven a la primera mujer llevada a juicio aplicando la Ley Olimpia

La sesión más reciente inició con una meditación guiada en un ambiente tranquilo donde los participantes se concentraron en la respiración para liberar tensiones y alcanzar un estado de calma que los preparara para las siguientes actividades.

Como parte del taller, los adolescentes también realizaron ejercicios de pintura en los que plasmaron sensaciones de paz y relajación. Riveroll Duarte destacó que cada diseño reflejó emociones personales: desde paisajes serenos hasta símbolos vinculados con recuerdos felices.

El funcionario subrayó que estas iniciativas del Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Román Alberto Cepeda González, buscan brindar a las nuevas generaciones opciones integrales para su bienestar emocional, además de espacios para estimular su imaginación.

Los interesados en integrarse al taller pueden comunicarse al 871 713 4780 o acudir a las instalaciones de la Dirección de Salud Pública Municipal, ubicadas en avenida Ocampo 1167 oriente.

Temas


Salud Mental
Terapia

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fusión histórica: nace la red mundial más grande de medios con 20 mil marcas en 120 países

Fusión histórica: nace la red mundial más grande de medios con 20 mil marcas en 120 países
La iniciativa privada felicita al alcalde y expresa su disposición de seguir trabajando en conjunto con el Municipio.

Aprueban empresarios primer año de la administración de Javier Díaz en Saltillo

Las cuadrillas municipales trabajan para mantener los espacios seguros, dignos y funcionales para las familias

Saltillo: Refuerzan limpieza y mantenimiento en plazas y áreas verdes de la colonia Girasol
Eliud Aguirre, titular de Salud en Coahuila, habló de la aplicación de pruebas de VIH.

Amplían pruebas y sube detección de VIH en Coahuila
El acompañamiento no termina a los 18 años, afirmó la Presidenta Honoraria del DIF.

DIF Coahuila abrirá dos casas para jóvenes no adoptados al cumplir 18 años
La fuerza del acarreo

La fuerza del acarreo
Gobierno controlador

Gobierno controlador
Enfrenta acusaciones por presunto lavado de dinero por más de 73 millones de pesos.

‘Lo persiguen tres veces por lo mismo’: la nueva defensa de César Duarte