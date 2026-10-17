Aseguran presunta droga oculta en pañales, durante cateo en local comercial de La Alianza, en Torreón

TORREÓN, COAH.- Diversas dosis de una sustancia con características similares al cristal, que se encontraban ocultas dentro de pañales, fueron aseguradas durante un cateo realizado en un establecimiento comercial del sector de La Alianza, en Torreón, mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado y elementos del Grupo de Reacción Torreón. La intervención se llevó a cabo luego de que una denuncia anónima alertara a las autoridades sobre la presunta comercialización de drogas en un negocio dedicado a la venta de frutas y verduras, lo que dio origen a las investigaciones y posteriormente a la autorización judicial para ingresar al inmueble.

Durante la revisión del establecimiento, los agentes localizaron varias bolsitas de plástico transparente que contenían una sustancia blanca semigranulada, aparentemente de la droga conocida como cristal, las cuales habían sido escondidas en el interior de pañales.

Además de la presunta droga, las autoridades aseguraron un teléfono celular y un cuaderno que podrían aportar información relevante para las indagatorias. Los objetos quedaron a disposición de la autoridad investigadora para su análisis e integración a la carpeta correspondiente. En el operativo participaron elementos del Grupo de Reacción Torreón, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), representantes del Ministerio Público, personal del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), peritos de la Fiscalía General del Estado y binomios caninos K9. De acuerdo con la información oficial, durante la diligencia fue señalada una mujer identificada como Juliana “N”, cuya situación jurídica permanece sujeta a las determinaciones de la autoridad competente, conforme al avance de las investigaciones y respetando el debido proceso.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal destacó que este tipo de intervenciones forman parte del trabajo coordinado con las autoridades estatales para dar seguimiento a las denuncias ciudadanas relacionadas con posibles actividades delictivas. Las investigaciones continuarán a cargo de la Fiscalía General del Estado, instancia responsable de determinar la naturaleza de las sustancias aseguradas y establecer las posibles responsabilidades derivadas de los hecho

Temas

Cateos Drogas

Localizaciones

Coahuila Torreón

Organizaciones

FGE

