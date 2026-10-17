Aseguran presunta droga oculta en pañales, durante cateo en local comercial de La Alianza, en Torreón

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    Aseguran presunta droga oculta en pañales, durante cateo en local comercial de La Alianza, en Torreón
    Un establecimiento comercial de frutas y verduras fue cateado por elementos de la FGE; encontraron sustancia con características al cristal oculta en pañales. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Una denuncia anónima por posible venta de narcóticos en un negocio de frutas y verduras llevó a las autoridades a intervenir el establecimiento

TORREÓN, COAH.- Diversas dosis de una sustancia con características similares al cristal, que se encontraban ocultas dentro de pañales, fueron aseguradas durante un cateo realizado en un establecimiento comercial del sector de La Alianza, en Torreón, mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado y elementos del Grupo de Reacción Torreón.

La intervención se llevó a cabo luego de que una denuncia anónima alertara a las autoridades sobre la presunta comercialización de drogas en un negocio dedicado a la venta de frutas y verduras, lo que dio origen a las investigaciones y posteriormente a la autorización judicial para ingresar al inmueble.

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Durante la revisión del establecimiento, los agentes localizaron varias bolsitas de plástico transparente que contenían una sustancia blanca semigranulada, aparentemente de la droga conocida como cristal, las cuales habían sido escondidas en el interior de pañales.

$!En operativo conjunto con la FGE, participaron elementos del Grupo de Reacción Torreón.
En operativo conjunto con la FGE, participaron elementos del Grupo de Reacción Torreón. SANDRA GÓMEZ

Además de la presunta droga, las autoridades aseguraron un teléfono celular y un cuaderno que podrían aportar información relevante para las indagatorias. Los objetos quedaron a disposición de la autoridad investigadora para su análisis e integración a la carpeta correspondiente.

En el operativo participaron elementos del Grupo de Reacción Torreón, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), representantes del Ministerio Público, personal del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), peritos de la Fiscalía General del Estado y binomios caninos K9.

De acuerdo con la información oficial, durante la diligencia fue señalada una mujer identificada como Juliana “N”, cuya situación jurídica permanece sujeta a las determinaciones de la autoridad competente, conforme al avance de las investigaciones y respetando el debido proceso.

$!Elementos policiacos fuertemente armados participaron en el cateo.
Elementos policiacos fuertemente armados participaron en el cateo. SANDRA GÓMEZ

La Dirección de Seguridad Pública Municipal destacó que este tipo de intervenciones forman parte del trabajo coordinado con las autoridades estatales para dar seguimiento a las denuncias ciudadanas relacionadas con posibles actividades delictivas.

Las investigaciones continuarán a cargo de la Fiscalía General del Estado, instancia responsable de determinar la naturaleza de las sustancias aseguradas y establecer las posibles responsabilidades derivadas de los hecho

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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