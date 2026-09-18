Atienden a adolescente intoxicada por medicamentos en secundaria de Torreón

El reporte movilizó alrededor de las 08:14 horas a paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), después de que personal del plantel solicitara auxilio al detectar que la adolescente presentaba malestares y aparentemente se encontraba intoxicada.

TORREÓN, COAH.- Una estudiante de 13 años recibió atención médica la mañana de este viernes luego de presentar un cuadro de intoxicación dentro de la Escuela Secundaria Número 2, ubicada sobre la calzada Lázaro Cárdenas, en la colonia Eduardo Guerra, de Torreón , Coahuila.

Los socorristas realizaron la valoración de la menor y determinaron que presentaba un grado bajo de intoxicación, además de un cuadro de gastritis relacionado con la ingesta de medicamentos.

Versiones difundidas sobre el caso señalan que entre los productos consumidos se encontraba presuntamente Desenfriol, aunque no se ha informado oficialmente la cantidad ingerida.

Al lugar también acudió personal de la Unidad Violeta de la DSPM, que estableció contacto con la familia y autoridades escolares para conocer las circunstancias del caso. De acuerdo con el reporte difundido por esa corporación, después de revisar la situación no se detectó omisión de cuidados.

Como medida preventiva, la adolescente fue canalizada para recibir valoración médica especializada y quedó bajo atención de su familia y de las autoridades correspondientes.

El caso vuelve a poner bajo atención el acceso y consumo de medicamentos entre menores de edad. La intoxicación por fármacos puede producirse tanto por una ingesta accidental como por el uso de dosis inadecuadas o la combinación de productos, por lo que las autoridades recomiendan evitar la automedicación y mantener este tipo de sustancias fuera del alcance de niñas, niños y adolescentes.

En los últimos días se han registrado otros incidentes relacionados con menores y medicamentos en la región. El 11 de septiembre, por ejemplo, un niño de cuatro años fue atendido en Torreón después de ingerir accidentalmente varias tabletas de olanzapina, utilizada como medicamento de prescripción.

En ese caso, los paramédicos reportaron que el menor había vomitado las pastillas y sus padres se comprometieron a trasladarlo a un hospital para descartar complicaciones.