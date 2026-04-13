Atienden a más de 200 personas en jornadas médicas cada domingo, en Torreón

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Torreón
/ 13 abril 2026
    Atienden a más de 200 personas en jornadas médicas cada domingo, en Torreón
    El programa busca acercar servicios de salud accesibles a la población. CORTESÍA

La Dirección de Salud Pública Municipal realiza brigadas médicas dominicales

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal refuerza las acciones de atención preventiva en la ciudad mediante la brigada médica dominical que se instala en el Paseo Colón, donde se brinda servicio integral a más de 200 personas en cada jornada.

El titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, informó que este programa acerca servicios de salud accesibles a la población. Detalló que, en promedio, entre 30 y 100 personas reciben atención médica directa, mientras que las acciones en vectores y atención veterinaria superan las 100 intervenciones, debido a la alta presencia de mascotas en la zona.

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Señaló que estas acciones forman parte del compromiso de la Administración Municipal, encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, para garantizar servicios de salud cercanos, oportunos y de calidad para las familias torreonenses.

“Durante estas jornadas, el personal médico realiza valoraciones generales que permiten la detección oportuna de diversas condiciones de salud. En caso necesario, los pacientes son canalizados a especialidades como ginecología o pediatría dentro de la misma dependencia, o bien referidos al Hospital General cuando requieren atención de mayor complejidad”, explicó el funcionario.

Como parte del modelo integral, el área de enfermería realiza valoraciones iniciales que incluyen toma de signos vitales y medición de glucosa, además de participar en campañas de vacunación cuando estas se encuentran activas, funcionando como un filtro previo a la consulta médica.

$!La estrategia forma parte del compromiso del gobierno municipal con la salud.
La estrategia forma parte del compromiso del gobierno municipal con la salud. CORTESÍA

Los servicios también contemplan atención nutricional mediante evaluaciones de peso y talla, orientación alimentaria y seguimiento dentro de la dependencia. Asimismo, se brinda atención en salud mental a través de consultas psicológicas iniciales, con la posibilidad de continuar con tratamiento especializado.

En materia de salud bucal, se efectúan revisiones generales para detectar necesidades y canalizar a los pacientes. A esto se suma el trabajo del área de trabajo social, que orienta a la ciudadanía, facilita el acceso a los servicios y gestiona apoyos en casos que requieren atención especializada.

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La brigada dominical incluye además acciones de prevención de enfermedades transmitidas por vectores, mediante la entrega de abate, así como servicios del Centro Veterinario, que ofrece desparasitación externa y vacunación antirrábica, atendiendo la alta demanda en el sector.

El módulo de atención se instala cada domingo en el Paseo Colón, sobre la avenida Escobedo, donde continúa brindando atención gratuita a la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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