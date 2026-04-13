INE activa segunda fase de formación para funcionarios de casilla en Torreón
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Su responsabilidad abarca desde la apertura de los paquetes electorales hasta el llenado de las actas de escrutinio, asegurando que cada voto cuente y sea respetado
TORREÓN, COAH.- Para garantizar que el próximo ejercicio democrático se desarrolle con total transparencia, las Juntas Distritales 05 y 06 del INE en Torreón han dado comienzo a la segunda etapa de capacitación electoral.
El objetivo primordial es dotar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para enfrentar la jornada electoral.
El proceso implica la distribución de cargos oficiales entre los ciudadanos sorteados, quienes actuarán como la máxima autoridad en cada casilla el día de la elección. Su responsabilidad abarca desde la apertura de los paquetes electorales hasta el llenado de las actas de escrutinio, asegurando que cada voto cuente y sea respetado.
Desde la perspectiva de las autoridades electorales, este es un llamado al deber patriótico. Manifestaron que la colaboración de los ciudadanos no solo es un requisito legal, sino un acto que legitima los resultados y fortalece la confianza de la sociedad en las instituciones y en los resultados finales.
La relevancia de esta capacitación radica en que personal bien preparado minimiza las incidencias técnicas, agilizando el flujo de votantes y el procesamiento de datos.
Se busca que cada sección electoral en el municipio cuente con un equipo sólido y conocedor de los protocolos de seguridad.
Finalmente, el organismo recalcó que estas acciones están diseñadas para ofrecer un proceso confiable, donde la vigilancia ciudadana sea el eje central, permitiendo que la voluntad de los electores en Torreón se refleje de manera fiel en las urnas.