INE activa segunda fase de formación para funcionarios de casilla en Torreón

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Torreón
/ 13 abril 2026
    INE activa segunda fase de formación para funcionarios de casilla en Torreón
    Durante esta fase, los participantes reciben formación sobre el manejo de paquetes electorales y el llenado de actas de escrutinio. SANDRA GÓMEZ

Su responsabilidad abarca desde la apertura de los paquetes electorales hasta el llenado de las actas de escrutinio, asegurando que cada voto cuente y sea respetado

TORREÓN, COAH.- Para garantizar que el próximo ejercicio democrático se desarrolle con total transparencia, las Juntas Distritales 05 y 06 del INE en Torreón han dado comienzo a la segunda etapa de capacitación electoral.

El objetivo primordial es dotar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para enfrentar la jornada electoral.

El proceso implica la distribución de cargos oficiales entre los ciudadanos sorteados, quienes actuarán como la máxima autoridad en cada casilla el día de la elección. Su responsabilidad abarca desde la apertura de los paquetes electorales hasta el llenado de las actas de escrutinio, asegurando que cada voto cuente y sea respetado.

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Desde la perspectiva de las autoridades electorales, este es un llamado al deber patriótico. Manifestaron que la colaboración de los ciudadanos no solo es un requisito legal, sino un acto que legitima los resultados y fortalece la confianza de la sociedad en las instituciones y en los resultados finales.

La relevancia de esta capacitación radica en que personal bien preparado minimiza las incidencias técnicas, agilizando el flujo de votantes y el procesamiento de datos.

$!Las Juntas Distritales 05 y 06 buscan que cada casilla cuente con personal capacitado para garantizar el correcto desarrollo de la elección.
Las Juntas Distritales 05 y 06 buscan que cada casilla cuente con personal capacitado para garantizar el correcto desarrollo de la elección. SANDRA GÓMEZ

Se busca que cada sección electoral en el municipio cuente con un equipo sólido y conocedor de los protocolos de seguridad.

Finalmente, el organismo recalcó que estas acciones están diseñadas para ofrecer un proceso confiable, donde la vigilancia ciudadana sea el eje central, permitiendo que la voluntad de los electores en Torreón se refleje de manera fiel en las urnas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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