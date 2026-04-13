INE activa segunda fase de formación para funcionarios de casilla en Torreón

TORREÓN, COAH.- Para garantizar que el próximo ejercicio democrático se desarrolle con total transparencia, las Juntas Distritales 05 y 06 del INE en Torreón han dado comienzo a la segunda etapa de capacitación electoral.

El objetivo primordial es dotar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para enfrentar la jornada electoral.

El proceso implica la distribución de cargos oficiales entre los ciudadanos sorteados, quienes actuarán como la máxima autoridad en cada casilla el día de la elección. Su responsabilidad abarca desde la apertura de los paquetes electorales hasta el llenado de las actas de escrutinio, asegurando que cada voto cuente y sea respetado.