Avanza en Torreón renovación del Centro Cultural del Norte; primera etapa lista en julio

El funcionario explicó que actualmente las cuadrillas se enfocan en la sustitución integral de las redes eléctricas e hidrosanitarias, así como en la reconstrucción de los núcleos sanitarios, los cuales presentaban un deterioro acumulado de más de siete décadas y resultaban insuficientes para las necesidades actuales del recinto.

TORREÓN, COAH.- La transformación del Centro Cultural del Norte avanza con paso firme. El titular de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, confirmó que las labores de infraestructura básica registran un progreso significativo, lo que permitiría entregar la primera etapa de los trabajos durante el próximo mes de julio.

Estas nuevas áreas contarán con tecnología moderna y materiales de alta durabilidad, con el objetivo de ofrecer servicios dignos y funcionales tanto para hombres como para mujeres, elevando el estándar del complejo cultural.

Una vez concluida esta fase, se dará paso a la rehabilitación del edificio histórico. De manera paralela, el municipio prepara el proceso de licitación para la segunda etapa, que contempla la construcción de un foro escénico de vanguardia tipo “Black Box”, también conocido como Teatro 360, con capacidad para aproximadamente 350 espectadores.

Este espacio polivalente busca diversificar la oferta cultural de Torreón, al facilitar la realización de coreografías, obras de teatro y monólogos en un formato íntimo y adaptable a las necesidades de los creadores locales.

Von Bertrab destacó que este inmueble forma parte del proyecto del Distrito Revolución, una iniciativa que pretende interconectar el Estadio Revolución con el Bosque Venustiano Carranza, a fin de consolidar un corredor de regeneración urbana y social en beneficio de la ciudadanía.

Como parte de esta estrategia, mencionó la reciente renovación del alumbrado en el bosque, acción que ha incrementado la afluencia de visitantes en horarios nocturnos al ofrecer mayor seguridad.