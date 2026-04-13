Avanza en Torreón renovación del Centro Cultural del Norte; primera etapa lista en julio

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Torreón
/ 13 abril 2026
    Avanza en Torreón renovación del Centro Cultural del Norte; primera etapa lista en julio
    La primera etapa de la obra podría concluir en julio próximo. SANDRA GÓMEZ

Los trabajos actuales se enfocan en renovar redes eléctricas e hidrosanitarias

TORREÓN, COAH.- La transformación del Centro Cultural del Norte avanza con paso firme. El titular de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, confirmó que las labores de infraestructura básica registran un progreso significativo, lo que permitiría entregar la primera etapa de los trabajos durante el próximo mes de julio.

El funcionario explicó que actualmente las cuadrillas se enfocan en la sustitución integral de las redes eléctricas e hidrosanitarias, así como en la reconstrucción de los núcleos sanitarios, los cuales presentaban un deterioro acumulado de más de siete décadas y resultaban insuficientes para las necesidades actuales del recinto.

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Estas nuevas áreas contarán con tecnología moderna y materiales de alta durabilidad, con el objetivo de ofrecer servicios dignos y funcionales tanto para hombres como para mujeres, elevando el estándar del complejo cultural.

Una vez concluida esta fase, se dará paso a la rehabilitación del edificio histórico. De manera paralela, el municipio prepara el proceso de licitación para la segunda etapa, que contempla la construcción de un foro escénico de vanguardia tipo “Black Box”, también conocido como Teatro 360, con capacidad para aproximadamente 350 espectadores.

Este espacio polivalente busca diversificar la oferta cultural de Torreón, al facilitar la realización de coreografías, obras de teatro y monólogos en un formato íntimo y adaptable a las necesidades de los creadores locales.

Von Bertrab destacó que este inmueble forma parte del proyecto del Distrito Revolución, una iniciativa que pretende interconectar el Estadio Revolución con el Bosque Venustiano Carranza, a fin de consolidar un corredor de regeneración urbana y social en beneficio de la ciudadanía.

Como parte de esta estrategia, mencionó la reciente renovación del alumbrado en el bosque, acción que ha incrementado la afluencia de visitantes en horarios nocturnos al ofrecer mayor seguridad.

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En cuanto al aspecto financiero, se informó que la inversión total del proyecto ronda los 90 millones de pesos. Actualmente, se ejercen cerca de 35 millones en la primera etapa, mientras que la construcción del foro escénico y áreas complementarias requerirá una inversión adicional estimada en 40 millones de pesos.

Finalmente, el funcionario subrayó que el compromiso de la administración es concluir estas obras antes de mediados de 2027, garantizando que los proyectos estratégicos del municipio sean entregados en pleno funcionamiento a la comunidad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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