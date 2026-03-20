Aumentan accidentes viales en Torreón tras fin de semana largo; en un solo día registraron 30

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Torreón
/ 20 marzo 2026
    Aumentan accidentes viales en Torreón tras fin de semana largo; en un solo día registraron 30
    Las principales causas son exceso de velocidad, uso del celular, alcohol y falta de planeación.

El Ayuntamiento reforzará la vigilancia ante una tendencia de mortalidad vial considerada insostenible

TORREÓN, COAH.- La ciudad de Torreón enfrenta una crisis de seguridad vial sin precedentes en lo que va del año. Una racha de imprudencia y falta de pericia disparó las estadísticas tras el reciente fin de semana largo, registrando más de 30 siniestros en un solo día, una cifra que casi duplica el promedio cotidiano de la entidad.

Martha Alicia Faz Dávila, titular de Tránsito y Vialidad, calificó la jornada como atípica y preocupante. El caos comenzó desde las 6:10 de la mañana con un deceso, marcando el inicio de una escalada de colisiones que, en un lapso de apenas cuatro horas, ya contabilizaba 15 incidentes. Con este repunte, la cifra de víctimas fatales en 2026 escaló a ocho personas.

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Aunque la mayoría de los choques fueron por alcance, la funcionaria subrayó que la gravedad de los mismos evidencia un desprecio por las normas básicas. Los principales detonantes identificados son:

-Exceso de velocidad y distractores (celular).

-Falta de planeación en los tiempos de traslado.

-Conducción bajo los efectos del alcohol.

Mención aparte merece el riesgo de las motocicletas. Las autoridades detectaron unidades circulando a más de 110 km/h en arterias como el Periférico, ignorando cualquier medida de protección. Ante esto, ya se evalúan normativas más estrictas para regular su tránsito y frenar la incidencia de tragedias.

“No buscamos una política recaudatoria mediante sanciones, sino preservar la vida. Cuando ocurre una pérdida humana, el daño es irreparable”, enfatizó Faz Dávila.

La situación actual pone a prueba tanto la capacidad operativa de las autoridades como la conciencia ciudadana.

El ayuntamiento advirtió que se reforzará la vigilancia y la aplicación del reglamento, pues la tendencia actual de mortalidad vial resulta insostenible para la seguridad de los torreonenses.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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