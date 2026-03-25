Autoriza Cabildo de Torreón separación del cargo a dos regidores, por tiempo indefinido

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Torreón
/ 25 marzo 2026
    Autoriza Cabildo de Torreón separación del cargo a dos regidores, por tiempo indefinido
    Se manera unánime, los integrantes del Cabildo votaron a favor de la separación del cargo de dos regidores. CORTESÍA

Reciben votación unánime de los integrantes del Cabildo

TORREÓN, COAH.- Durante la más reciente sesión ordinaria de Cabildo, el cuerpo colegiado del Ayuntamiento de Torreón validó las solicitudes de licencia presentadas por la octava regidora, Karla Liliana Centeno Félix, y el décimo tercer regidor, Luis Alberto Ortiz Zorrilla, quienes dejarán sus funciones de manera indefinida.

Ambos dictámenes fueron sometidos a votación y recibieron el respaldo unánime de los integrantes del Cabildo.

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Al hacer uso de la palabra, Centeno Félix expresó su gratitud hacia sus homólogos y destacó la satisfacción de haber trabajado en favor de los torreonenses durante el periodo en que se desempeñó como parte de la administración pública.

En lo que respecta a Ortiz Zorrilla, el Edil formalizó su baja temporal a partir del 14 de marzo de 2026. Cabe señalar que el regidor ya se encontraba bajo un permiso de 15 días solicitado a finales de febrero; en su nueva petición, argumentó que la separación busca garantizar la protección de sus derechos político-electorales, en estricto cumplimiento con el marco legal vigente.

Tras la aprobación local, los expedientes serán remitidos al Congreso del Estado de Coahuila. Será esta soberanía la encargada de ratificar las licencias y designar formalmente a los suplentes que asumirán las regidurías vacantes, conforme a los protocolos establecidos por la ley.

Este movimiento administrativo se registra en un periodo de reajustes políticos en la región. Aunque no se profundizaron los motivos personales de los regidores, este tipo de procedimientos suele estar ligado a la preparación de cuadros para la contienda electoral o proyectos de carácter público.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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