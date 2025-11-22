Autorizan 750 millones de metros cúbicos de agua para ciclo agrícola 2025-2026 en la Región Lagunera

Torreón
/ 22 noviembre 2025
    Autorizan 750 millones de metros cúbicos de agua para ciclo agrícola 2025-2026 en la Región Lagunera
    Las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, cuya disponibilidad permitirá ampliar la superficie de siembra. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco registran niveles de almacenamiento entre 45% y 59% de su capacidad, lo que permite planear un ciclo más amplio

TORREÓN, COAH.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH) autorizó un volumen de 750 millones de metros cúbicos (m³) para el ciclo agrícola 2025-2026 en la Región Lagunera.

Esta decisión busca asegurar el abastecimiento suficiente de agua para los productores durante el próximo ciclo, favoreciendo el desarrollo agrícola y la estabilidad de las comunidades rurales.

TE PUEDE INTERESAR: Controlan fuga de gas en bulevar Centenario de Torreón; mantienen circulación parcial

Lo anterior fue acordado durante la reunión del Comité Hidráulico del Distrito de Riego 017 Región Lagunera Coahuila-Durango, donde las asociaciones civiles de usuarios aceptaron la decisión tomada por el CTOOH.

Al respecto, se detalló que la extracción se realizará del sistema de presas del río Nazas (presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco), por lo que se inició con la elaboración del Plan de Riegos, que se implementará a partir de marzo de 2026. Este plan contempla estrategias de distribución eficiente y medidas de monitoreo para optimizar el uso del agua disponible.

Actualmente, la presa Lázaro Cárdenas (El Palmito) cuenta con un almacenamiento de 1,342 millones de metros cúbicos, equivalente al 45 por ciento de su nivel ordinario, mientras que la presa Francisco Zarco (Las Tórtolas) registra 185 millones de metros cúbicos, lo que representa el 59 por ciento de su capacidad.

Estos indicadores reflejan una recuperación parcial de los niveles de almacenamiento, lo que permite planear con mayor certidumbre el suministro para el ciclo venidero.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila mantiene cifras positivas en inversión y empleo pese a retos internacionales

Los niveles permiten proyectar un ciclo agrícola más amplio que el anterior, cuando la escasez de agua obligó a autorizar un “mini ciclo” con apenas 18 a 20 mil hectáreas sembradas en 2024-2025.

La mejora en la disponibilidad hídrica en esta ocasión abrió la posibilidad de incrementar la superficie cultivada y fortalecer la producción local, beneficiando a miles de familias que dependen de la actividad agrícola.

Temas


Agua
AGRICULTURA
cultivos

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Conagua

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México, todo bajo control

México, todo bajo control
true

POLITICÓN: Critican al interior de Morena informe de Attolini en ring de lucha libre
true

Adán Augusto López, el protegido de AMLO
Este lunes 24 de noviembre, transportistas y campesinos bloquearán tramos carreteros del País.

Saltillo: Descarta IP afectaciones por bloqueos carreteros de transportistas y campesinos
Los jóvenes coahuilenses explican cómo la aplicación de estándares internacionales puede ayudar a empresas y ciudadanos a enfrentar los desafíos que plantea la inteligencia artificial en procesos cotidianos.

Juan Manuel González y Jesús Roberto Díaz impulsan iniciativa pionera en México para regular la IA
La calle Praxedis de la Peña, donde ocurrió el incidente reportado por un conductor saltillense.

Montachoques acechan; denuncian persecución y frenazos en Centro de Saltillo (video)
El video viral que motivó la denuncia muestra la brutalidad con la que el animal fue agredido.

Detienen a ‘El Mataperros’ en Piedras Negras tras siete años prófugo
Los expertos en salud recomiendan desde hace tiempo evitar los lácteos enteros porque tienen un alto contenido en grasas saturadas.

¿Son más sanos los lácteos enteros?