Auxilian a joven en crisis emocional sobre un puente de Torreón

TORREÓN, COAH.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) intervinieron durante la noche del domingo para auxiliar a un joven de 22 años que se encontraba en una situación de crisis sobre un puente peatonal de Torreón, Coahuila. El reporte fue recibido alrededor de las 23:42 horas, cuando se alertó sobre la presencia del joven en la parte superior de la estructura ubicada en el cruce del bulevar Rodríguez Triana y Paseo del Sur. Ante la situación, elementos municipales se trasladaron de inmediato al sitio para brindarle apoyo.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el joven se encontraba afectado emocionalmente tras una ruptura amorosa. Sin embargo, la autoridad confirmó principalmente que se trataba de una persona en situación de crisis y no precisó públicamente el origen de la misma. Los agentes establecieron comunicación con el joven y mediante el diálogo buscaron generar un entorno de confianza para convencerlo de descender del puente y trasladarse a un lugar seguro. Después de varios minutos de intervención, lograron que abandonara la parte superior de la estructura. Una vez que el joven estuvo fuera de peligro inmediato, los policías solicitaron la intervención de la Unidad Violeta de la DSPM, cuyos elementos acudieron para continuar con la atención y el acompañamiento correspondiente. El caso pone nuevamente en evidencia la intervención de los cuerpos de seguridad ante situaciones de crisis que pueden representar un riesgo para la integridad de las personas.

La DSPM informó que durante este año la Unidad Violeta ha brindado contención a siete personas que presentaron riesgo de atentar contra su vida. La corporación recordó que ante una emergencia la ciudadanía puede solicitar apoyo a través del Sistema de Emergencias 911. También proporcionó como vías de contacto el teléfono 871 729 0099 y el WhatsApp 871 973 7975.