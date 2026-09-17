Avanza con paso firme la nueva techumbre de Villas La Merced, en Torreón

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    Avanza con paso firme la nueva techumbre de Villas La Merced, en Torreón
    La obra avanza en tiempo y forma en beneficio de las familias de la colonia Villas de La Merced. SANDRA GÓMEZ

Con una superficie de 452.41 metros cuadrados, esta obra impulsada por el Gobierno Municipal busca renovar un espacio clave para el deporte y la convivencia vecinal

TORREÓN, COAH.- Como parte de la estrategia de infraestructura social para dignificar los espacios públicos, el Gobierno Municipal avanza de manera importante en la construcción de una moderna techumbre en la colonia Villas La Merced, en Torreón.

El proyecto se desarrolla sobre la calle Tapanco, entre las vialidades De las Legumbres y Del Mercader. En el sitio, las cuadrillas de trabajo concentran sus labores actuales en las tareas preliminares, la cimentación y el levantamiento de la estructura metálica. Sobre el desarrollo de las acciones, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, titular de Obras Públicas, destacó el impacto positivo que tendrá la obra para los habitantes del sector.

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“Estamos dando forma a una infraestructura que permitirá que este espacio tenga mejores condiciones para las actividades que realizan los vecinos. La cimentación y la estructura son fundamentales para garantizar que el techado cumpla con las características necesarias y tenga una adecuada vida útil”, indicó el funcionario.

$!La cimentación lleva un avance considerable.
La cimentación lleva un avance considerable. SANDRA GÓMEZ

Las acciones ejecutadas hasta ahora comprenden la nivelación del terreno, la preparación de cepas para el vaciado de concreto y el armado de acero para zapatas y dados. Adicionalmente, el proyecto global contempla la instalación de herrería, un dentellón de concreto, la colocación de malla ciclónica, la renovación del sistema de iluminación y la aplicación de pintura en la cancha deportiva.

Con una cobertura total de 452.41 metros cuadrados, la obra busca fomentar la convivencia armónica entre las familias. Para concluir, Von Bertrab Saracho reafirmó el compromiso de mantener el ritmo de trabajo establecido hasta entregar el proyecto completado de manera satisfactoria.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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