Avanza con paso firme la nueva techumbre de Villas La Merced, en Torreón
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Con una superficie de 452.41 metros cuadrados, esta obra impulsada por el Gobierno Municipal busca renovar un espacio clave para el deporte y la convivencia vecinal
TORREÓN, COAH.- Como parte de la estrategia de infraestructura social para dignificar los espacios públicos, el Gobierno Municipal avanza de manera importante en la construcción de una moderna techumbre en la colonia Villas La Merced, en Torreón.
El proyecto se desarrolla sobre la calle Tapanco, entre las vialidades De las Legumbres y Del Mercader. En el sitio, las cuadrillas de trabajo concentran sus labores actuales en las tareas preliminares, la cimentación y el levantamiento de la estructura metálica. Sobre el desarrollo de las acciones, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, titular de Obras Públicas, destacó el impacto positivo que tendrá la obra para los habitantes del sector.
“Estamos dando forma a una infraestructura que permitirá que este espacio tenga mejores condiciones para las actividades que realizan los vecinos. La cimentación y la estructura son fundamentales para garantizar que el techado cumpla con las características necesarias y tenga una adecuada vida útil”, indicó el funcionario.
Las acciones ejecutadas hasta ahora comprenden la nivelación del terreno, la preparación de cepas para el vaciado de concreto y el armado de acero para zapatas y dados. Adicionalmente, el proyecto global contempla la instalación de herrería, un dentellón de concreto, la colocación de malla ciclónica, la renovación del sistema de iluminación y la aplicación de pintura en la cancha deportiva.
Con una cobertura total de 452.41 metros cuadrados, la obra busca fomentar la convivencia armónica entre las familias. Para concluir, Von Bertrab Saracho reafirmó el compromiso de mantener el ritmo de trabajo establecido hasta entregar el proyecto completado de manera satisfactoria.