Avanza instalación de nuevas empresas en Torreón; buscan fortalecer la economía local

Marcelo Valdés Quintanilla, director de Desarrollo Económico, enfatizó que la llegada de estos capitales —principalmente de los ramos tecnológico, automotriz y comercial— se debe en gran medida a la preparación de los profesionistas locales.

TORREÓN, COAH.- Torreón se prepara para recibir al menos 13 nuevas empresas este año, un proceso que ya muestra avances significativos en 12 de ellas. Este dinamismo industrial está impulsando nuevas tácticas para retener la derrama económica y asegurar el empleo local.

La dependencia trabaja de la mano con instituciones educativas para alinear los perfiles académicos con las necesidades de las nuevas industrias.

“Nuestra meta es que las empresas no solo lleguen, sino que se arraiguen y consuman lo que producen nuestros proveedores locales”, afirmó Valdés.

Esta visión busca beneficiar directamente a las pequeñas industrias de la comarca, creando un ciclo económico sostenible.

Ante la demanda de mano de obra por parte de 75 empresas activas, el municipio ha optado por llevar las ofertas de trabajo hasta los barrios y colonias mediante brigadas móviles.

Según el funcionario, el éxito de estas jornadas en los primeros meses del año refleja el interés mutuo entre el sector empresarial y la fuerza laboral.

Finalmente, aseguró que se mantendrán los esfuerzos de promoción para que Torreón siga siendo un referente de crecimiento y oportunidades en la región.