Avanza instalación de nuevas empresas en Torreón; buscan fortalecer la economía local

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 19 marzo 2026
    Avanza instalación de nuevas empresas en Torreón; buscan fortalecer la economía local
    El director de Desarrollo Económico asegura que las nuevas empresas consumirán productos y servicios de proveedores de la región, promoviendo un ciclo económico sostenible. SANDRA GÓMEZ

La ciudad recibirá 13 nuevas empresas este año, con avances ya en 12, principalmente de los sectores tecnológico, automotriz y comercial

TORREÓN, COAH.- Torreón se prepara para recibir al menos 13 nuevas empresas este año, un proceso que ya muestra avances significativos en 12 de ellas. Este dinamismo industrial está impulsando nuevas tácticas para retener la derrama económica y asegurar el empleo local.

Marcelo Valdés Quintanilla, director de Desarrollo Económico, enfatizó que la llegada de estos capitales —principalmente de los ramos tecnológico, automotriz y comercial— se debe en gran medida a la preparación de los profesionistas locales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/cae-presunto-responsable-de-incendio-de-vehiculo-en-torreon-descartan-movil-politico-LM19624258

La dependencia trabaja de la mano con instituciones educativas para alinear los perfiles académicos con las necesidades de las nuevas industrias.

“Nuestra meta es que las empresas no solo lleguen, sino que se arraiguen y consuman lo que producen nuestros proveedores locales”, afirmó Valdés.

Esta visión busca beneficiar directamente a las pequeñas industrias de la comarca, creando un ciclo económico sostenible.

Ante la demanda de mano de obra por parte de 75 empresas activas, el municipio ha optado por llevar las ofertas de trabajo hasta los barrios y colonias mediante brigadas móviles.

Según el funcionario, el éxito de estas jornadas en los primeros meses del año refleja el interés mutuo entre el sector empresarial y la fuerza laboral.

Finalmente, aseguró que se mantendrán los esfuerzos de promoción para que Torreón siga siendo un referente de crecimiento y oportunidades en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
Empresas
Inversiones

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila suma ocho casos confirmados de sarampión en lo que va del año, mientras a nivel nacional se registra un repunte de contagios y se refuerzan campañas de vacunación ante el riesgo en población infantil.

Confirma Salud Federal nuevo caso de sarampión en Coahuila
Acciones están enfocadas en concientizar a conductores sobre el respeto para la comunidad de corredores.

Preparan programa integral para proteger a más de 5 mil corredores en Saltillo
Las inspecciones buscan garantizar el orden y la seguridad en la ciudad.

Operativos en bares y comercios de Saltillo son permanentes; intensifican medidas tras cierre de establecimientos irregulares
Sheinbaum: Ideología setentera

Sheinbaum: Ideología setentera
Marina retuvo y liberó a Mónica Zambada Niebla en Culiacán; no hay información oficial sobre acusaciones ni motivos del operativo

Reportan la detención y liberación de Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa
Murmullos antinacionales

Murmullos antinacionales
true

Dos Bocas: El saldo de la tozudez de un autócrata
true

POLITICÓN: Entre polémicas y reflectores, la apuesta de supervivencia de Antonio Attolini