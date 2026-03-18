Cae presunto responsable de incendio de vehículo en Torreón; descartan móvil político

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Torreón
/ 18 marzo 2026
    Cae presunto responsable de incendio de vehículo en Torreón; descartan móvil político
    Jiménez Salinas habría comentado que algunos actores políticos trataro de “sacar raja” del acontecimiento. ESPECIAL

El gobernador informó que el hecho estuvo relacionado con conflictos personales y no con el proceso electoral

TORREÓN, COAH.— Autoridades de Coahuila detuvieron a un hombre presuntamente implicado en el incendio de un vehículo ocurrido en la colonia Valle Revolución.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que la captura se logró en menos de 24 horas. Señaló que el hecho estuvo motivado por rencillas personales y profesionales, y descartó que tenga relación con el proceso electoral actual.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/coahuila-se-adelanto-a-reformas-electorales-promoviendo-la-eficiencia-y-austeridad-manolo-jimenez-BM19621642

La Fiscalía General del Estado dará seguimiento al caso para integrar la carpeta de investigación correspondiente, luego de las indagatorias y proximidad que permitieron localizar al sospechoso.

Jiménez Salinas enfatizó que ante cualquier hecho delictivo se mantiene una respuesta inmediata por parte de las autoridades e instituciones, con el fin de preservar el orden en la entidad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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