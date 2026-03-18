Cae presunto responsable de incendio de vehículo en Torreón; descartan móvil político
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El gobernador informó que el hecho estuvo relacionado con conflictos personales y no con el proceso electoral
TORREÓN, COAH.— Autoridades de Coahuila detuvieron a un hombre presuntamente implicado en el incendio de un vehículo ocurrido en la colonia Valle Revolución.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que la captura se logró en menos de 24 horas. Señaló que el hecho estuvo motivado por rencillas personales y profesionales, y descartó que tenga relación con el proceso electoral actual.
La Fiscalía General del Estado dará seguimiento al caso para integrar la carpeta de investigación correspondiente, luego de las indagatorias y proximidad que permitieron localizar al sospechoso.
Jiménez Salinas enfatizó que ante cualquier hecho delictivo se mantiene una respuesta inmediata por parte de las autoridades e instituciones, con el fin de preservar el orden en la entidad.