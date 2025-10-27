Supervisa Protección Civil de Torreón, seguridad en locales con pinturas y solventes

TE PUEDE INTERESAR: Garantiza Ramos Arizpe un ambiente seguro para las celebraciones de Halloween y Día de Muertos

El titular de la dependencia , Jorge Luis Juárez Llanas , informó que las revisiones forman parte de un programa permanente que busca prevenir incendios y accidentes en negocios donde se almacenan o manipulan productos químicos.

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón mantiene inspecciones periódicas en establecimientos que manejan pinturas y solventes, con el propósito de garantizar que cumplan las normas de seguridad y prevención de riesgos.

Durante las inspecciones se verifica que los locales cuenten con extintores en buen estado, señalización visible, y ventilación adecuada en las áreas de trabajo y almacenamiento. También se supervisa que el personal esté capacitado para actuar ante emergencias y que se apliquen correctamente los protocolos de seguridad.

Juárez Llanas explicó que, en caso de detectar deficiencias, se otorga un plazo para su corrección, pues la meta es que los establecimientos operen bajo condiciones óptimas tanto para trabajadores como para clientes.

“El objetivo es prevenir accidentes y fomentar una cultura de seguridad entre propietarios y empleados. La colaboración de todos es fundamental para mantener el orden y proteger la integridad de las personas”, destacó.

El funcionario recordó que las inspecciones se realizan de manera constante en distintos giros comerciales, con énfasis en aquellos que manejan materiales inflamables.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo o irregularidad a los teléfonos 073 o 871 712 0066, para que Protección Civil atienda oportunamente los reportes.