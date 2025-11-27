Avanza reglamento que dará orden y proyección al turismo local

Torreón
/ 27 noviembre 2025
    Avanza reglamento que dará orden y proyección al turismo local
    Regidores durante el análisis del proyecto de Reglamento de Turismo en sesión conjunta. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La iniciativa incluye definiciones precisas de los distintos tipos de turismo que se practican en la ciudad

TORREÓN, COAH.- Con la intención de modernizar y fortalecer el marco regulatorio que rige las actividades turísticas y económicas del municipio, autoridades municipales presentaron este jueves el proyecto del Reglamento de Turismo de Torreón ante regidores del Ayuntamiento.

El tema fue discutido en sesión conjunta de las Comisiones de Gobernación y Reglamentación, y de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Turismo, donde se destacó que la propuesta surge de un análisis integral sobre el funcionamiento actual del sector y las necesidades operativas de las direcciones involucradas.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila exhorta a usar el portal de ‘Mi Pensión Digital’

Luis Alberto Ortiz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, indicó que la iniciativa toma en cuenta el contexto real del turismo en la región y busca ordenar su promoción, operación y crecimiento.

A su vez, la regidora Natalia Guadalupe Fernández Martínez subrayó que contar con reglamentos claros es esencial para fortalecer actividades clave como el turismo, el desarrollo económico y la planeación municipal.

Entre los principales avances, el titular de Turismo Municipal, Guillermo Martínez Ávila, explicó que por primera vez se incorporan definiciones específicas sobre los tipos de turismo presentes en Torreón: social, cultural, recreativo, gastronómico, deportivo, religioso, de naturaleza y de salud.

Dichas categorías servirán como guía para el diseño de estrategias y normativas que den certeza tanto a prestadores de servicios como a los visitantes.

El proyecto también suma elementos orientados a garantizar que el turismo local se desarrolle con criterios de integridad, responsabilidad y seguridad, protegiendo la experiencia de los turistas y el entorno urbano.

TE PUEDE INTERESAR: Prenden alerta: detectan 130 mercados de explotación sexual digital en Torreón

La propuesta será enviada a la próxima sesión de Cabildo para análisis, discusión y posible aprobación. Las comisiones responsables están integradas por diversos ediles que participaron en la revisión del documento.

En otro punto de la jornada, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública aprobó por mayoría los estados financieros correspondientes a octubre de 2025, los cuales también serán turnados al Cabildo para su validación final.

Temas


Leyes
Turismo

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, recibió una de las evaluaciones más altas del país en el ranking de México Elige.

Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige
Periodismo deportivo en la mira: señala Juan Pablo Fernández presunto financiamiento gubernamental desatan controversia.

Exhibirán lista de periodistas deportivos ligados a la 4T
¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’

¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’
true

Ahuehuetes y sequías gigantes para la Explanada de los Héroes

true

Coahuila: estado ‘blindado’ y preparado para responder
true

Se puede decir... Que la confianza mató al ‘gato’
El alcalde Tomás Gutiérrez explicó que una de las alternativas en análisis es la construcción de un “segundo piso” en las vías del tren.

Confirma alcalde Tomás Gutiérrez ocupación irregular en ruta ferroviaria de Ramos Arizpe
El 'Black Friday', es una oportunidad para que el comercio minorista impulse sus ventas.

Gasto o ahorro, ¿a quién beneficia el Black Friday?