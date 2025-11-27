Avanza reglamento que dará orden y proyección al turismo local

TORREÓN, COAH.- Con la intención de modernizar y fortalecer el marco regulatorio que rige las actividades turísticas y económicas del municipio, autoridades municipales presentaron este jueves el proyecto del Reglamento de Turismo de Torreón ante regidores del Ayuntamiento.

El tema fue discutido en sesión conjunta de las Comisiones de Gobernación y Reglamentación, y de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Turismo, donde se destacó que la propuesta surge de un análisis integral sobre el funcionamiento actual del sector y las necesidades operativas de las direcciones involucradas.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila exhorta a usar el portal de ‘Mi Pensión Digital’

Luis Alberto Ortiz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, indicó que la iniciativa toma en cuenta el contexto real del turismo en la región y busca ordenar su promoción, operación y crecimiento.

A su vez, la regidora Natalia Guadalupe Fernández Martínez subrayó que contar con reglamentos claros es esencial para fortalecer actividades clave como el turismo, el desarrollo económico y la planeación municipal.

Entre los principales avances, el titular de Turismo Municipal, Guillermo Martínez Ávila, explicó que por primera vez se incorporan definiciones específicas sobre los tipos de turismo presentes en Torreón: social, cultural, recreativo, gastronómico, deportivo, religioso, de naturaleza y de salud.

Dichas categorías servirán como guía para el diseño de estrategias y normativas que den certeza tanto a prestadores de servicios como a los visitantes.

El proyecto también suma elementos orientados a garantizar que el turismo local se desarrolle con criterios de integridad, responsabilidad y seguridad, protegiendo la experiencia de los turistas y el entorno urbano.

TE PUEDE INTERESAR: Prenden alerta: detectan 130 mercados de explotación sexual digital en Torreón

La propuesta será enviada a la próxima sesión de Cabildo para análisis, discusión y posible aprobación. Las comisiones responsables están integradas por diversos ediles que participaron en la revisión del documento.

En otro punto de la jornada, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública aprobó por mayoría los estados financieros correspondientes a octubre de 2025, los cuales también serán turnados al Cabildo para su validación final.