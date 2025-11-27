Prenden alerta: detectan 130 mercados de explotación sexual digital en Torreón

Torreón
/ 27 noviembre 2025
    Prenden alerta: detectan 130 mercados de explotación sexual digital en Torreón
    Olimpia Coral Melo durante su conferencia en Torreón, donde denunció la existencia de 130 mercados digitales ilegales. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Plataformas clandestinas operan impunemente compartiendo imágenes íntimas sin consentimiento

TORREÓN, COAH.- La existencia de 130 mercados de explotación sexual digital en Torreón, donde se comparten y difunden imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento, fue calificada como “altamente preocupante” por la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia en México.

Durante su participación en los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres, la defensora señaló que estos espacios operan en plataformas de mensajería instantánea, redes sociales y foros clandestinos, aprovechando el anonimato y la falta de regulación digital para vulnerar la privacidad de las víctimas.

Pese a la existencia desde 2019 de la Ley Olimpia en Coahuila, que reconoce la violencia digital y sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, la mayoría de las víctimas no denuncia por temor al juicio social.

“En el norte seguimos culpando a las mujeres. Les da más miedo que su familia se entere que denunciar un delito que violó su libertad sexual”, lamentó.

Coral Melo recordó el caso de Julissa Jaqueline, joven de Monclova cuya muerte en 2019 estuvo relacionada con la violencia digital, como un ejemplo que visibilizó la urgencia de atención psicológica, acompañamiento legal y campañas de sensibilización.

La activista advirtió que más del 95 por ciento de las mujeres está en riesgo de sufrir manipulación o difusión no autorizada de sus imágenes, y que el 60 por ciento de quienes denuncian no logra que los agresores sean vinculados a proceso debido a la falta de colaboración de empresas digitales para aportar pruebas.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

