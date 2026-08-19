Avanzan acuerdos para presentar el nuevo modelo de transporte en Torreón

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    Avanzan acuerdos para presentar el nuevo modelo de transporte en Torreón
    Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, informó que el proyecto para modernizar el transporte público está próximo a darse a conocer. SANDRA GÓMESZ

El Ayuntamiento de Torreón, el Gobierno de Coahuila y transportistas avanzan en un plan para modernizar el transporte público

TORREÓN, COAH.- La propuesta para renovar el sistema de transporte público en Torreón está lista para darse a conocer en los próximos días, tras registrar un progreso significativo en las negociaciones entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Coahuila y los transportistas, dio a conocer el presidente municipal Miguel Ángel Riquelme Solís.

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El alcalde destacó la labor conjunta que encabeza el Municipio con los funcionarios estatales Fernando Gutiérrez, responsable del área de Transporte, y Luis Campos, quienes han encabezado los diálogos con los concesionarios para estructurar el plan maestro de movilidad.

De acuerdo con el edil, las mesas de diálogo se encuentran muy adelantadas y se ha logrado coincidir en los puntos centrales para materializar la transformación del servicio, lo que permitirá oficializar los pormenores del proyecto muy pronto.

Aclaró que el proceso de adaptación se dará de manera particular según el sector, debido a que se concertarán esquemas a la medida de cada gremio de camioneros para determinar la flota operativa a renovar y el equipamiento digital que habrán de adoptar.

Dentro de los ejes estratégicos destacan la adopción de una plataforma de pago electrónico, la creación de herramientas digitales para los pasajeros y el rediseño de los trayectos secundarios que abastecerán a la línea principal, medidas con las que se busca elevar sustancialmente la calidad del transporte urbano.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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