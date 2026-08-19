Avanzan acuerdos para presentar el nuevo modelo de transporte en Torreón

TORREÓN, COAH.- La propuesta para renovar el sistema de transporte público en Torreón está lista para darse a conocer en los próximos días, tras registrar un progreso significativo en las negociaciones entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Coahuila y los transportistas, dio a conocer el presidente municipal Miguel Ángel Riquelme Solís.

El alcalde destacó la labor conjunta que encabeza el Municipio con los funcionarios estatales Fernando Gutiérrez, responsable del área de Transporte, y Luis Campos, quienes han encabezado los diálogos con los concesionarios para estructurar el plan maestro de movilidad.

De acuerdo con el edil, las mesas de diálogo se encuentran muy adelantadas y se ha logrado coincidir en los puntos centrales para materializar la transformación del servicio, lo que permitirá oficializar los pormenores del proyecto muy pronto.

Aclaró que el proceso de adaptación se dará de manera particular según el sector, debido a que se concertarán esquemas a la medida de cada gremio de camioneros para determinar la flota operativa a renovar y el equipamiento digital que habrán de adoptar.

Dentro de los ejes estratégicos destacan la adopción de una plataforma de pago electrónico, la creación de herramientas digitales para los pasajeros y el rediseño de los trayectos secundarios que abastecerán a la línea principal, medidas con las que se busca elevar sustancialmente la calidad del transporte urbano.