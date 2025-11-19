Baja de delitos y 103 detenciones marcan la semana de seguridad en Torreón

Torreón
/ 19 noviembre 2025
    Baja de delitos y 103 detenciones marcan la semana de seguridad en Torreón
    La efectividad de las acciones se refleja en los indicadores. El Comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón, reportó una baja incidencia delictiva del 10 al 16 de noviembre. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La Policía reportó disminución en robos y cero incidentes violentos contra personas y transportistas

TORREÓN, COAH.– El alcalde Román Cepeda reconoció el trabajo de las corporaciones de seguridad municipales, cuya intervención fue clave para mantener saldo blanco durante los eventos masivos y de gran afluencia realizados recientemente en la ciudad, incluido el Buen Fin.

Señaló que la presencia coordinada de un amplio despliegue de elementos permitió garantizar la tranquilidad de ciudadanos y visitantes.

El comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón, informó que del 10 al 16 de noviembre se registró una baja incidencia delictiva, con reducciones en robo a casa habitación, vehículo, accesorios de vehículo y robo a comercio con violencia.

Destacó que no se reportaron eventos de robo a persona con violencia ni robos a transportistas, y que en el periodo se realizaron 103 detenciones turnadas al Ministerio Público.

Mientras se mantienen los operativos en campo, la Directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz, reforzó las estrategias de proximidad social mediante su participación en la brigada “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más”, realizada en la colonia Villa California, donde atendió inquietudes y solicitudes vecinales.

Durante la reunión semanal de seguridad también se revisaron temas operativos adicionales. El Secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos, destacó que la instalación de filtros en los accesos a la ciudad —en coordinación con el Gobierno del Estado— ha sido determinante para prevenir riesgos y detectar irregularidades.

La Dirección de Justicia Municipal reportó tres incidentes viales con conductores que dieron positivo al alcoholímetro y uno más al antidoping.

En materia de movilidad urbana, se informó sobre el avance del programa “Mi primera licencia” en la UAdeC y la difusión del esquema “Taxi Seguro” entre propietarios de bares y centros nocturnos.

Protección Civil mantiene rondines diarios en el mercadito navideño para revisar instalaciones eléctricas y extintores, mientras que la Dirección de Inspección y Verificación indicó que las denuncias más frecuentes recibidas en el 073 corresponden a vehículos chatarra, malas condiciones en establecimientos y obstrucción de la vía pública.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

