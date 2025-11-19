Baja de delitos y 103 detenciones marcan la semana de seguridad en Torreón

TORREÓN, COAH.– El alcalde Román Cepeda reconoció el trabajo de las corporaciones de seguridad municipales, cuya intervención fue clave para mantener saldo blanco durante los eventos masivos y de gran afluencia realizados recientemente en la ciudad, incluido el Buen Fin.

Señaló que la presencia coordinada de un amplio despliegue de elementos permitió garantizar la tranquilidad de ciudadanos y visitantes.

El comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón, informó que del 10 al 16 de noviembre se registró una baja incidencia delictiva, con reducciones en robo a casa habitación, vehículo, accesorios de vehículo y robo a comercio con violencia.

Destacó que no se reportaron eventos de robo a persona con violencia ni robos a transportistas, y que en el periodo se realizaron 103 detenciones turnadas al Ministerio Público.

Mientras se mantienen los operativos en campo, la Directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz, reforzó las estrategias de proximidad social mediante su participación en la brigada “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más”, realizada en la colonia Villa California, donde atendió inquietudes y solicitudes vecinales.

Durante la reunión semanal de seguridad también se revisaron temas operativos adicionales. El Secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos, destacó que la instalación de filtros en los accesos a la ciudad —en coordinación con el Gobierno del Estado— ha sido determinante para prevenir riesgos y detectar irregularidades.

La Dirección de Justicia Municipal reportó tres incidentes viales con conductores que dieron positivo al alcoholímetro y uno más al antidoping.

