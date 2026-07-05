Blindan Torreón con operativo especial ante duelo mundialista México-Inglaterra

TORREÓN, COAH.– Para garantizar un entorno de paz y orden durante la transmisión del encuentro mundialista entre las selecciones de México e Inglaterra, la Dirección de Seguridad Pública de Torreón activó un dispositivo de seguridad integral en todo el municipio. La estrategia preventiva contempla el despliegue de un estado de fuerza integrado por 200 elementos. Los agentes mantendrán presencia estratégica antes, durante y después del compromiso deportivo, con el objetivo de garantizar el bienestar de los aficionados y la tranquilidad de la población.

El operativo incluye la participación de 25 elementos del Grupo de Reacción Torreón (GRT), respaldados por agentes de proximidad y personal operativo. Los efectivos realizarán patrullajes constantes en zonas de alta afluencia. Se pondrá especial atención en establecimientos como bares y restaurantes. Para reforzar la cobertura, se contará con un parque vehicular integrado por 25 unidades. Entre ellas habrá 10 patrullas, cinco vehículos tácticos del GRT y 10 motocicletas, con el fin de brindar capacidad de reacción inmediata en las principales vialidades de la ciudad. La vigilancia también se extenderá al ámbito tecnológico mediante el monitoreo permanente de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2). Además, se desplegarán drones de vigilancia en distintos sectores estratégicos. Con ello se busca detectar de manera oportuna cualquier alteración al orden.

El operativo priorizará puntos de alta concentración ciudadana, como la Plaza Mayor, el Giro Independencia y la avenida Morelos. El objetivo es prevenir incidentes y propiciar que la jornada transcurra en un ambiente de tranquilidad. Asimismo, las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para vivir este evento deportivo con civilidad y responsabilidad. Exhortaron a evitar conductas que comprometan la seguridad propia o de terceros, con el propósito de que el encuentro sea una celebración de sana convivencia para las familias laguneras.

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