Blindan Torreón con operativo especial ante duelo mundialista México-Inglaterra

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    Blindan Torreón con operativo especial ante duelo mundialista México-Inglaterra
    La vigilancia abarcará espacios de convivencia y zonas con alta movilidad de personas durante la jornada futbolística. SANDRA GÓMEZ

Más de 200 elementos, unidades tácticas, drones y monitoreo desde el C2 vigilarán puntos de alta concentración durante el encuentro mundialista

TORREÓN, COAH.– Para garantizar un entorno de paz y orden durante la transmisión del encuentro mundialista entre las selecciones de México e Inglaterra, la Dirección de Seguridad Pública de Torreón activó un dispositivo de seguridad integral en todo el municipio.

La estrategia preventiva contempla el despliegue de un estado de fuerza integrado por 200 elementos. Los agentes mantendrán presencia estratégica antes, durante y después del compromiso deportivo, con el objetivo de garantizar el bienestar de los aficionados y la tranquilidad de la población.

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El operativo incluye la participación de 25 elementos del Grupo de Reacción Torreón (GRT), respaldados por agentes de proximidad y personal operativo. Los efectivos realizarán patrullajes constantes en zonas de alta afluencia. Se pondrá especial atención en establecimientos como bares y restaurantes.

Para reforzar la cobertura, se contará con un parque vehicular integrado por 25 unidades. Entre ellas habrá 10 patrullas, cinco vehículos tácticos del GRT y 10 motocicletas, con el fin de brindar capacidad de reacción inmediata en las principales vialidades de la ciudad.

La vigilancia también se extenderá al ámbito tecnológico mediante el monitoreo permanente de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2). Además, se desplegarán drones de vigilancia en distintos sectores estratégicos. Con ello se busca detectar de manera oportuna cualquier alteración al orden.

$!Las unidades del Grupo de Reacción Torreón reforzarán la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad que pudiera registrarse durante el encuentro.
Las unidades del Grupo de Reacción Torreón reforzarán la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad que pudiera registrarse durante el encuentro. SANDRA GÓMEZ

El operativo priorizará puntos de alta concentración ciudadana, como la Plaza Mayor, el Giro Independencia y la avenida Morelos. El objetivo es prevenir incidentes y propiciar que la jornada transcurra en un ambiente de tranquilidad.

Asimismo, las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para vivir este evento deportivo con civilidad y responsabilidad. Exhortaron a evitar conductas que comprometan la seguridad propia o de terceros, con el propósito de que el encuentro sea una celebración de sana convivencia para las familias laguneras.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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