Broncoaspiración, causa de muerte de interno tras emergencia en San Pedro, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Broncoaspiración, causa de muerte de interno tras emergencia en San Pedro, Coahuila
    Personal de la Cruz Roja de San Pedro confirmó el fallecimiento de Armando Rosales Escobedo, de 31 años, quien fue trasladado desde el centro de rehabilitación Certeza. CORTESÍA

El resultado forense estableció que alimentos obstruyeron sus vías respiratorias, luego de que el hombre había presentado convulsiones dentro del establecimiento

SAN PEDRO, COAH.- Una emergencia registrada dentro de un centro de rehabilitación terminó con la muerte de un hombre de 31 años, quien perdió la vida cuando era trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja de San Pedro de las Colonias, Coahuila.

El fallecido fue identificado como Armando Rosales Escobedo, de 31 años, vecino de la colonia Miguel Hidalgo y quien permanecía internado en el centro de rehabilitación Certeza, ubicado en las inmediaciones del panteón municipal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/durante-2026-428-millones-de-mexicanos-reciben-una-pension-o-un-programa-social-leticia-ramirez-CB23334336

Los hechos ocurrieron después del mediodía del domingo 6 de septiembre, cuando el hombre comenzó a presentar convulsiones dentro del establecimiento. Ante la emergencia, responsables del lugar determinaron trasladarlo para que recibiera atención médica.

El hombre fue llevado hacia las instalaciones de la Cruz Roja, pero al arribar ya no contaba con signos vitales. Personal médico confirmó el fallecimiento y dio aviso a las autoridades correspondientes.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias necesarias.

Debido a que el fallecimiento ocurrió en circunstancias que inicialmente no estaban claras, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Matamoros para practicarle la necropsia de ley.

De acuerdo con los reportes difundidos posteriormente, el estudio forense estableció como causa de muerte una broncoaspiración por alimentos. Esto significa que alimento habría ingresado a las vías respiratorias, provocando una obstrucción que terminó por ocasionarle la muerte.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-solo-tamales-mexico-le-vende-mas-que-nadie-a-estados-unidos-pese-a-lo-que-diga-trump-AB23332507

Durante las primeras diligencias no se habrían detectado huellas visibles de violencia en el cuerpo. La necropsia permitió establecer la causa del fallecimiento después de que inicialmente se había informado que el hombre sufrió una convulsión dentro del centro de rehabilitación.

Hasta el momento, los reportes públicos disponibles no señalan que la muerte haya sido consecuencia de una agresión física. El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades ministeriales, quienes realizaron los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ahogados
Fallecimientos
Muertes

Localizaciones


SAN PEDRO

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Una buena y una mala

Una buena y una mala
true

Sigo y seguiré en Bienestar Coahuila, afirma Américo Villarreal
true

POLITICÓN: Sheinbaum y Manolo disputan el aplauso sin incendiar el templete
El llamado “Pase Turístico” será impuesto obligatoriamente en Nuevo León para todos los vehículos con placas de otros Estados en los próximos días.

¿Desde cuándo será obligatorio el Pase Turístico de Nuevo León y cómo tramitarlo?
Entre áreas verdes, espacios deportivos y conexión con zonas industriales, así se proyectan las estaciones que recibirán al nuevo tren de pasajeros en Saltillo, Ramos Arizpe y Derramadero.

Revelan cómo lucirán las estaciones del tren de pasajeros que atravesará Saltillo
Alberto Rodríguez mantuvo su presencia entre los primeros lugares en una competencia disputada en Eagle Creek Golf Club.

Golfista saltillense Alberto Rodríguez brilla en torneo juvenil de Orlando
Ulrich Siegmund, el principal candidato del partido de derecha Alternativa para Alemania en el estado de Sajonia-Anhalt, se dirige con júbilo a sus seguidores tras la histórica victoria del partido.

El partido de extrema derecha AfD, respaldado por Musk, logra una victoria histórica en Alemania
Desde el inicio del proceso, Sarah Khalifa ha rechazado las acusaciones en su contra.

Sarah Khalifa, famosa presentadora de TV de Egipto, es condenada a muerte por su implicación en una banda de narcotraficantes