Broncoaspiración, causa de muerte de interno tras emergencia en San Pedro, Coahuila

SAN PEDRO, COAH.- Una emergencia registrada dentro de un centro de rehabilitación terminó con la muerte de un hombre de 31 años, quien perdió la vida cuando era trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja de San Pedro de las Colonias, Coahuila. El fallecido fue identificado como Armando Rosales Escobedo, de 31 años, vecino de la colonia Miguel Hidalgo y quien permanecía internado en el centro de rehabilitación Certeza, ubicado en las inmediaciones del panteón municipal.

Los hechos ocurrieron después del mediodía del domingo 6 de septiembre, cuando el hombre comenzó a presentar convulsiones dentro del establecimiento. Ante la emergencia, responsables del lugar determinaron trasladarlo para que recibiera atención médica. El hombre fue llevado hacia las instalaciones de la Cruz Roja, pero al arribar ya no contaba con signos vitales. Personal médico confirmó el fallecimiento y dio aviso a las autoridades correspondientes. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias necesarias. Debido a que el fallecimiento ocurrió en circunstancias que inicialmente no estaban claras, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Matamoros para practicarle la necropsia de ley. De acuerdo con los reportes difundidos posteriormente, el estudio forense estableció como causa de muerte una broncoaspiración por alimentos. Esto significa que alimento habría ingresado a las vías respiratorias, provocando una obstrucción que terminó por ocasionarle la muerte.

Durante las primeras diligencias no se habrían detectado huellas visibles de violencia en el cuerpo. La necropsia permitió establecer la causa del fallecimiento después de que inicialmente se había informado que el hombre sufrió una convulsión dentro del centro de rehabilitación. Hasta el momento, los reportes públicos disponibles no señalan que la muerte haya sido consecuencia de una agresión física. El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades ministeriales, quienes realizaron los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.