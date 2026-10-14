Buscan a José Inés, desaparecido hace más de 14 años en Coahuila
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El joven fue visto por última vez el 15 de enero de 2012 en la carretera San Pedro-Torreón; entre sus señas particulares destacan manchas de vitíligo en el cuello
La Comisión de Búsqueda solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a José Inés Esparza Garnica, quien desapareció el 15 de enero de 2012, cuando tenía 19 años, y fue visto por última vez sobre la carretera San Pedro-Torreón, en Coahuila.
A más de 14 años de su desaparición, las autoridades mantienen vigente el llamado a la población para aportar cualquier información que permita conocer su paradero y contribuir a su localización.
De acuerdo con la ficha de búsqueda, José Inés nació el 21 de septiembre de 1992 y mide aproximadamente 1.80 metros. Es de complexión robusta, tez blanca, cabello corto y lacio de color castaño claro, además de ojos rasgados color café oscuro, nariz mediana y boca grande con labios gruesos.
Como seña particular, presenta manchas de vitíligo en el cuello, característica que podría ayudar a identificarlo.
Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, camisa tipo polo beige, tenis azules, un suéter café con mostaza y un cinturón de tela verde descolorido.
La Comisión de Búsqueda puso a disposición de la población los números telefónicos 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199 para recibir cualquier información que contribuya a dar con su paradero.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a compartir la ficha y reportar cualquier dato que pueda resultar útil para localizar a José Inés Esparza Garnica.