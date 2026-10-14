Buscan a José Inés, desaparecido hace más de 14 años en Coahuila

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Torreón
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    Buscan a José Inés, desaparecido hace más de 14 años en Coahuila
    José Inés Esparza Garnica tenía 19 años cuando desapareció en enero de 2012. REDES SOCIALES

El joven fue visto por última vez el 15 de enero de 2012 en la carretera San Pedro-Torreón; entre sus señas particulares destacan manchas de vitíligo en el cuello

La Comisión de Búsqueda solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a José Inés Esparza Garnica, quien desapareció el 15 de enero de 2012, cuando tenía 19 años, y fue visto por última vez sobre la carretera San Pedro-Torreón, en Coahuila.

A más de 14 años de su desaparición, las autoridades mantienen vigente el llamado a la población para aportar cualquier información que permita conocer su paradero y contribuir a su localización.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda, José Inés nació el 21 de septiembre de 1992 y mide aproximadamente 1.80 metros. Es de complexión robusta, tez blanca, cabello corto y lacio de color castaño claro, además de ojos rasgados color café oscuro, nariz mediana y boca grande con labios gruesos.

Como seña particular, presenta manchas de vitíligo en el cuello, característica que podría ayudar a identificarlo.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, camisa tipo polo beige, tenis azules, un suéter café con mostaza y un cinturón de tela verde descolorido.

La Comisión de Búsqueda puso a disposición de la población los números telefónicos 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199 para recibir cualquier información que contribuya a dar con su paradero.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a compartir la ficha y reportar cualquier dato que pueda resultar útil para localizar a José Inés Esparza Garnica.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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