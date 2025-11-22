Buscan a niña de 11 años desaparecida en Torreón; fue vista por última vez con su madre

TORREÓN, COAH.— Las autoridades estatales activaron una búsqueda urgente para dar con el paradero de Estefany Betsabe Alvarado López, una niña de 11 años, cuya ausencia fue reportada desde el pasado 19 de noviembre de 2025 en el municipio de Torreón. La menor, de acuerdo con la información oficial, fue vista por última vez en compañía de su madre, quien presuntamente la sustrajo en la colonia Campo Nuevo Zaragoza, ubicada al oriente de la ciudad.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas, en coordinación con la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, difundió los datos físicos y señas particulares de Estefany Betsabe con el objetivo de que la ciudadanía pueda identificarla en caso de verla. La menor tiene cabello lacio de color negro, mide aproximadamente 1.30 metros, es de complexión delgada y presenta una cicatriz visible en la parte central de la frente, rasgo que podría facilitar su reconocimiento.

