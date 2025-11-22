Buscan a niña de 11 años desaparecida en Torreón; fue vista por última vez con su madre
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Estefany Betsabe, vista por última vez en Campo Nuevo Zaragoza, tiene cabello lacio negro, mide 1.30 m, es delgada y presenta una cicatriz al centro de la frente
TORREÓN, COAH.— Las autoridades estatales activaron una búsqueda urgente para dar con el paradero de Estefany Betsabe Alvarado López, una niña de 11 años, cuya ausencia fue reportada desde el pasado 19 de noviembre de 2025 en el municipio de Torreón. La menor, de acuerdo con la información oficial, fue vista por última vez en compañía de su madre, quien presuntamente la sustrajo en la colonia Campo Nuevo Zaragoza, ubicada al oriente de la ciudad.
La Fiscalía de Personas Desaparecidas, en coordinación con la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, difundió los datos físicos y señas particulares de Estefany Betsabe con el objetivo de que la ciudadanía pueda identificarla en caso de verla. La menor tiene cabello lacio de color negro, mide aproximadamente 1.30 metros, es de complexión delgada y presenta una cicatriz visible en la parte central de la frente, rasgo que podría facilitar su reconocimiento.
TE PUEDE INTERESAR: Torreón alista 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres
El reporte establece que su desaparición ocurrió el 19 de noviembre, fecha en la que se perdió contacto con ella. Desde entonces, ambas fiscalías han mantenido acciones de difusión y búsqueda institucional, mientras reiteran que la colaboración ciudadana es fundamental para avanzar en la localización de la niña.
Las autoridades han puesto a disposición distintos números telefónicos para recibir cualquier información que pueda contribuir al caso, incluyendo el 911 y las líneas 844 392 7199, 844 438 0700, 844 452 1999 y 844 506 2447 (este último vía WhatsApp). La ciudadanía también puede comunicarse directamente con la Fiscalía de Personas Desaparecidas o la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, instancias responsables de integrar la información y coordinar las acciones de búsqueda.
La difusión del caso se mantiene activa en la región, con el propósito de que habitantes de Torreón y municipios aledaños estén atentos a cualquier posible avistamiento. La solicitud de apoyo enfatiza que incluso datos aparentemente menores pueden resultar determinantes para ubicar a la menor y esclarecer las circunstancias de su desaparición.
Las autoridades reiteran que toda información será atendida de manera inmediata para avanzar en la localización de Estefany Betsabe.