Torreón alista 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres

TORREÓN, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) inició la coordinación de actividades para los 16 días de activismo de la campaña ÚNETE, que este año se desarrollará bajo el lema #NoHayExcusa, enfocado en la violencia digital y la urgente necesidad de reconocer, criminalizar y erradicar este tipo de agresiones.

La directora del IMM, Amira Darwich García, encabezó la reunión con las enlaces de cada Embajadora Naranja, donde destacó el compromiso de la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González por fortalecer las acciones preventivas desde el ámbito local.

TE PUEDE INTERESAR: Con más de mil 500 trámites cierra la Brigada del Registro Civil en Torreón

“Cada acción, por pequeña que parezca, suma a la construcción de una sociedad más justa y libre de violencia. Los 16 días de activismo son una oportunidad para reflexionar, pero sobre todo para actuar frente a nuevas formas de violencia como la digital”, señaló Darwich.

Del 25 de noviembre —Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer— al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, el municipio realizará diversas actividades para visibilizar, prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

La planeación contempla dos acciones diarias, en coordinación con embajadoras naranjas y dependencias aliadas.

El arranque oficial será el 27 de noviembre con la conferencia magistral “Estrategias para prevenir la violencia digital”, impartida por Olimpia Coral, activista reconocida por impulsar la Ley Olimpia. El evento será gratuito y se llevará a cabo a las 11:00 horas en el Centro de Convenciones de Torreón.

Las personas interesadas pueden solicitar su boleto al 871 500 7419 o acudir directamente a las instalaciones del IMM, ubicadas en prolongación Colón y calle Delicias, colonia Luis Echeverría.