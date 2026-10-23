Buscan compensar con terrenos a 27 familias víctimas de fraude inmobiliario en Torreón

TORREÓN, COAH.- Un total de 27 familias de Torreón afectadas por un fraude inmobiliario podrían recibir terrenos como parte de un mecanismo para recuperar su patrimonio, aunque la solución dependerá de los resultados de una revisión jurídica que actualmente realiza el Gobierno de Coahuila. Andrés Garza Martínez, encargado del despacho de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, informó que se trabaja en el análisis de los expedientes para determinar las condiciones legales de cada caso y establecer una ruta que permita compensar a los afectados.

Explicó que una de las alternativas contempla la participación de la Comisión Estatal de Vivienda, mediante la disponibilidad de predios que pudieran destinarse a las familias. Para ello, se analiza formalizar un convenio que permita reconocer jurídicamente la situación de los afectados y definir los mecanismos para concretar la restitución patrimonial. “Contemplar las posibilidades que puede existir de poder reivindicar esa propiedad por medio de predios que tengan que ver con la Comisión Estatal de Vivienda”, señaló el funcionario. Garza Martínez aclaró que todavía no es posible establecer una fecha para resolver los casos, debido a que primero deberán determinarse las condiciones jurídicas. No obstante, aseguró que existe disposición de la dependencia estatal para avanzar en una solución.

“Que estén seguros que si ese es el caso vamos a echarle todas las ganas para que salgan estos”, expresó. ANALIZAN USO DE TERRENO MUNICIPAL En cuanto a la participación del Ayuntamiento de Torreón, el funcionario confirmó que también se dará seguimiento a la propuesta de utilizar un terreno municipal para contribuir a la reparación del daño. Se trata de un predio de más de 5 mil 800 metros cuadrados, cuya donación fue aprobada recientemente por el Cabildo y que podría incorporarse a las alternativas de solución, una vez que se determine su viabilidad legal.