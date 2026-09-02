IP debe rescatar planta tratadora ante riesgo de colapso: CMIC Laguna

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    IP debe rescatar planta tratadora ante riesgo de colapso: CMIC Laguna
    La planta tratadora de aguas residuales de Rancho Alegre enfrenta un deterioro que, según la CMIC Laguna, compromete su funcionamiento y requiere una intervención de fondo. CORTESÍA

La infraestructura de Rancho Alegre está al borde del colapso; la cámara constructora señala que el Simas carece de recursos para solucionar el problema

TORREÓN, COAH.- Ante el grave deterioro de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Torreón y la imposibilidad financiera de costear su renovación completa, la inclusión del sector privado surge como la única vía viable para su rescate y gestión, aseveró Alejandro Jiménez Algara, líder de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en La Laguna.

El vocero del gremio constructor indicó que el Ayuntamiento y el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) deben estudiar con seriedad un modelo de concesión, pues sustituir o edificar una infraestructura de este tipo demandará un capital superior a los 100 millones de pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arranca-en-la-laguna-pago-de-pensiones-de-bienestar-para-mas-de-121-mil-personas-HB23222371

Jiménez Algara cuestionó con dureza el estado de las instalaciones situadas en el ejido Rancho Alegre, señalando que años de abandono operativo llevaron el equipamiento al agotamiento total de su vida útil.

Incluso, advirtió que reparar la planta actual podría resultar económicamente inviable y más caro que erigir un complejo totalmente nuevo, dado el daño estructural acumulado.

Estas valoraciones surgieron tras la inspección técnica encabezada por el gerente general del Simas Torreón, Xavier Herrera Arroyo, quien citó a los miembros del Consejo de Administración para mostrarles el escenario real de la planta y la envergadura de los fondos requeridos.

El titular de la CMIC subrayó que el recorrido sirvió para evidenciar de primera mano un retraso histórico en el mantenimiento del lugar, panorama que exige resoluciones urgentes y proyectadas a futuro.

“Planeamos nuevas obras y proyectos para el municipio, pero desatendemos y dejamos sin mantenimiento la infraestructura existente. Es tiempo de voltear a ver y preservar lo que ya construimos”, enfatizó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/tome-precauciones-cerraran-calles-de-torreon-por-desfile-de-bienvenida-de-la-uadec-OB23220169

El dirigente destacó la apertura actual del organismo operador, comparándola con la opacidad de pasadas administraciones donde los consejeros del sector productivo no eran informados ni llevados al sitio para constatar la gravedad de la situación.

Con este diagnóstico en mano, los consejeros tienen el contexto necesario para impulsar un plan definitivo que resuelva el tratamiento de las descargas en la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Aguas negras
AGUA TRATADA

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ayuda

La ayuda
La explosión destrozó los ventanales y parte de la fachada de Tortas Alex de Monterrey.

Explosión en Tortas Alex sacude plaza comercial en la colonia República de Saltillo
true

Refrenda Coahuila coordinación con Gobierno Federal: Manolo
true

POLITICÓN: Salpica al titular de la UIF Coahuila testimonio de ‘El Grande’ en nuevo libro de Anabel Hernández
Caso de perro arrastrado por una camioneta llega al Ministerio Público en Acuña, Coahuila.

Agresor de perro arrastrado en camioneta es identificado; la mascota es atendida de las heridas, en Acuña, Coahuila
Los Lobos de la UAdeC mostraron los uniformes que utilizarán durante la temporada 2026, como parte de la renovación del programa.

Así es la nueva imagen de Lobos de la UAdeC para la temporada 2026 de la ONEFA
Esto ha desatado algunas críticas debido a que la ley federal prohíbe la representación de un presidente vivo en monedas.

Sale a la venta moneda con el rostro de Trump
No es la primera vez que Trump impulsa el cambio de nombre de aguas que se extienden más allá de las fronteras de Estados Unidos.

Apple cambia el nombre del lago Ontario a ‘lago EEUU’ en mapas para usuarios estadounidenses