Cabildo de Torreón aprueba descuentos de hasta 60% en adeudos del Simas

Torreón
/ 28 enero 2026
    En sesión de Cabildo se aprobó por unanimidad el programa de descuentos del Simas. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El programa busca incentivar la regularización de pagos y apoyar la economía familiar hasta diciembre de 2026

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias y fortalecer las finanzas del organismo operador de agua, el Cabildo de Torreón aprobó por unanimidad un programa de regularización de adeudos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), que contempla descuentos significativos para usuarios morosos.

La medida, avalada durante la sesión ordinaria encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, surge de una propuesta del Consejo Directivo del SIMAS y entró en vigor de manera inmediata tras su aprobación.

De acuerdo con el esquema autorizado, los usuarios de uso doméstico podrán acceder a un descuento del 60 por ciento sobre su adeudo, mientras que los contratos de uso comercial o industrial recibirán un 30 por ciento de descuento.

El beneficio será aplicable por única ocasión y tendrá vigencia a partir del día siguiente a su aprobación y hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, el Cabildo otorgó facultades al Consejo Directivo del SIMAS para analizar y resolver casos particulares que requieran un tratamiento especial.

Las autoridades exhortaron a los usuarios interesados a acudir a las oficinas centrales o sucursales del organismo para iniciar su proceso de regularización lo antes posible.

Durante la misma sesión, los regidores aprobaron por mayoría el estado financiero correspondiente a diciembre de 2025, así como los avances de gestión financiera del cuarto trimestre de 2025 de diversos organismos descentralizados, entre ellos el DIF, SIMV, IMPLAN, el Instituto Municipal de la Mujer y Radio Torreón.

En materia de desarrollo urbano, el Cabildo autorizó cambios de uso de suelo en distintos puntos del municipio, incluyendo el predio La Merced, en la Sierra de las Noas, que pasó de Zona de Conservación a Industria Extractiva, así como cuatro predios del Ejido Albia, que ahora podrán destinarse a Industria Ligera y vivienda de alta densidad.

Finalmente, se avalaron seis solicitudes relacionadas con licencias de alcoholes, entre cambios de domicilio, giros comerciales y una nueva certificación municipal.

