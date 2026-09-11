Cabildo de Torreón avala paquete financiero 2027, superior a los 6 mil mdp

En el transcurso de la sesión, el primer regidor Luis Jorge Cuerda Serna, al frente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, expuso el dictamen sobre la iniciativa de Ley y Presupuesto de Ingresos para el venidero ejercicio fiscal.

TORREÓN, COAH.- Por mayoría de votos, el Cabildo de Torreón dio luz verde a los proyectos que regirán la planeación económica del municipio durante 2027, los cuales contemplan un presupuesto superior a los 6 mil millones de pesos orientado a fortalecer la inversión social y atender las demandas más apremiantes de la población.

Tras obtener el aval mayoritario del cuerpo edilicio, se determinó turnar el documento al Congreso del Estado de Coahuila, órgano encargado de dar continuidad al proceso legislativo para su estudio y eventual ratificación.

Para 2027, la administración municipal proyecta ejercer más de 6 mil millones de pesos bajo un modelo de presupuesto por resultados, priorizando rubros esenciales para el desarrollo de Torreón alineados a los ejes de trabajo del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

Asimismo, se detalló que la propuesta de ingresos aún es susceptible de ajustes durante su análisis en el Poder Legislativo, cuyos cambios quedarán sujetos a dicha resolución.

Más adelante, los ediles evaluaron el dictamen referente al Presupuesto de Egresos y al Presupuesto Ciudadano 2027, previamente dictaminados por la citada comisión de hacienda.

Por su parte, la primera síndica, Natalia Guadalupe Fernández Martínez, señaló que los expedientes se integraron a partir de la iniciativa del tesorero municipal, Javier Lechuga Jiménez, contando con el respaldo de los integrantes de la comisión.

Tanto el proyecto de egresos como el Presupuesto Ciudadano obtuvieron la aprobación por mayoría durante la discusión en el pleno.

Mediante estas autorizaciones, Torreón consolida su ruta fiscal para el próximo periodo, estableciendo tanto las proyecciones de recaudación como la planeación del gasto público.

Finalmente, los acuerdos se turnarán a la Contraloría, Tesorería y áreas de Ingresos y Egresos, al tiempo que la propuesta recaudadora continuará su trámite legislativo en el Congreso estatal de cara al ejercicio 2027.