Cae 15 metros de una torre y muere trabajador de la CFE en Matamoros, Coahuila

Torreón
/ 22 enero 2026
    Cae 15 metros de una torre y muere trabajador de la CFE en Matamoros, Coahuila
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

El accidente ocurrió en una subestación eléctrica ubicada sobre la carretera Mieleras–Esterito

MATAMOROS, COAH.- Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió la vida la tarde del miércoles tras sufrir un accidente laboral al caer desde una altura aproximada de 15 metros, mientras realizaba labores en una subestación ubicada sobre la carretera Mieleras–Esterito, en el municipio de Matamoros, Coahuila.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue atendido alrededor de las 15:40 horas, luego de que se recibiera el aviso de la caída de una persona desde una de las torres de la subestación Sur, en el tramo que conduce hacia la carretera a Santo Niño Aguanaval.

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron que el trabajador se encontraba dentro de las instalaciones de la dependencia federal realizando trabajos en lo alto de una estructura, desde donde cayó y perdió la vida de manera instantánea. La víctima fue identificada como Alan Javier Gutiérrez González, de 30 años de edad.

Minutos después del accidente, personal de la CFE y elementos de Protección Civil acudieron al sitio y corroboraron que el trabajador ya no presentaba signos vitales.

Horas más tarde, la Comisión Federal de Electricidad emitió un comunicado en el que lamentó profundamente el fallecimiento de su colaborador, quien se desempeñaba como Técnico de Comunicaciones en el área de Transmisión Laguna de la Gerencia Regional de Transmisión Norte. La empresa expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Asimismo, la CFE informó que mantiene contacto directo con la familia para brindar el apoyo necesario y que su personal colabora con las autoridades correspondientes para contribuir en las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del accidente.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

