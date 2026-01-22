Cae 15 metros de una torre y muere trabajador de la CFE en Matamoros, Coahuila

MATAMOROS, COAH.- Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió la vida la tarde del miércoles tras sufrir un accidente laboral al caer desde una altura aproximada de 15 metros, mientras realizaba labores en una subestación ubicada sobre la carretera Mieleras–Esterito, en el municipio de Matamoros, Coahuila.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue atendido alrededor de las 15:40 horas, luego de que se recibiera el aviso de la caída de una persona desde una de las torres de la subestación Sur, en el tramo que conduce hacia la carretera a Santo Niño Aguanaval.

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron que el trabajador se encontraba dentro de las instalaciones de la dependencia federal realizando trabajos en lo alto de una estructura, desde donde cayó y perdió la vida de manera instantánea. La víctima fue identificada como Alan Javier Gutiérrez González, de 30 años de edad.

Minutos después del accidente, personal de la CFE y elementos de Protección Civil acudieron al sitio y corroboraron que el trabajador ya no presentaba signos vitales.

Horas más tarde, la Comisión Federal de Electricidad emitió un comunicado en el que lamentó profundamente el fallecimiento de su colaborador, quien se desempeñaba como Técnico de Comunicaciones en el área de Transmisión Laguna de la Gerencia Regional de Transmisión Norte. La empresa expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Asimismo, la CFE informó que mantiene contacto directo con la familia para brindar el apoyo necesario y que su personal colabora con las autoridades correspondientes para contribuir en las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del accidente.