Cae elevador tres metros y deja cuatro lesionados en vivienda de Torreón

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    Cae elevador tres metros y deja cuatro lesionados en vivienda de Torreón
    Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al domicilio ubicado sobre la calle 39 para atender la emergencia. REDES SOCIALES

El mecanismo fue instalado para facilitar la movilidad de un hombre de 81 años; entre los afectados se encuentra una mujer con 18 semanas de embarazo

TORREÓN, COAH.- Un elevador instalado en una vivienda de la colonia Nuevo Torreón presentó una falla mecánica y cayó desde una altura aproximada de tres metros, dejando a cuatro personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica en Torreón.

El accidente ocurrió durante este sábado en un domicilio ubicado sobre la calle 39, luego de que el sistema de emergencias 911 recibiera un reporte sobre personas atrapadas. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil estatal y municipal, Bomberos, Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja.

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De acuerdo con los primeros informes, la plataforma había sido colocada para facilitar la movilidad de un adulto mayor. Sin embargo, mientras cuatro personas se encontraban en su interior, el mecanismo presentó una falla y quedó atorado durante su funcionamiento.

Ante la situación, Eleuterio ¨N¨, de 81 años, intentó activar el sistema para que el elevador volviera a subir. No obstante, la estructura comenzó a elevarse sin detenerse hasta que el cable se reventó y la plataforma cayó aproximadamente tres metros.

Entre los lesionados se encuentra el adulto mayor, quien sufrió una fractura en el tobillo derecho y una lesión en la rodilla del mismo lado. También resultó herida Eslinada ¨N¨, de 32 años y con 18 semanas de embarazo, quien presentó una fractura de tibia. Ambos fueron trasladados al Hospital General de Zona número 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las otras dos afectadas, María Gabriela ¨N¨, de 59 años, y María Adriana ¨N¨, de 60, sufrieron diversas contusiones y fueron llevadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Protección Civil y Bomberos informó que las cuatro personas se encontraban fuera de peligro y que se dará seguimiento al caso para determinar las causas de la falla mecánica que provocó la caída del elevador.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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