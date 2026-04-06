Trump se muestra envalentonado por un rescate exitoso

Trump nunca ha rehuido las amenazas y el lenguaje vulgar de vez en cuando en las redes sociales, pero esta publicación habría destacado en cualquier día, y mucho más en el que la mayoría de los cristianos consideran el día más sagrado del año.

Tras celebrar la recuperación de un aviador perdido en las montañas de Irán el sábado por la noche, el presidente Donald Trump comenzó la mañana de Pascua con una feroz amenaza a Irán de que comenzaría a bombardear su red eléctrica y sus puentes a partir del martes por la mañana, utilizando una obscenidad para puntuar su exigencia de que el gobierno de Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

“El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán”, escribió poco después de las 8 a. m. “Abran el puto Estrecho, locos bastardos, o vivirán en el Infierno - SOLO VEAN. Alabado sea Alá”.

En la última semana, el presidente ha oscilado entre afirmar que el estrecho no es su problema, porque Estados Unidos apenas compra petróleo que fluye por el paso de 33 kilómetros de ancho, y amenazar con ir a por las infraestructuras civiles si Irán sigue restringiendo qué barcos pueden pasar, y cobrando peajes de 2 millones de dólares a los pocos barcos que deja pasar.

El domingo por la mañana volvió al modo amenazante, con ganas.

El senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, calificó los comentarios de Trump de “completamente desquiciados” en una publicación en X.

“Ya ha matado a miles de personas”, escribió Murphy. “Va a matar a miles más”.

Según las Convenciones de Ginebra, está prohibido atacar centrales eléctricas y puentes utilizados principalmente por civiles; no se consideran objetivos militares. Los funcionarios del gobierno ya están empezando a argumentar que atacarlas no sería un crimen de guerra porque también son cruciales para los programas de misiles y nuclear.

Pero esa laguna legal podría aplicarse a casi cualquier infraestructura civil, incluso a los suministros de agua.

La vehemencia de Trump bien puede dejar en claro a los iraníes lo poderoso que sigue siendo el control del estrecho, quizá su arma superviviente más eficaz tras la pérdida de su armada, su fuerza aérea y gran parte de su arsenal de misiles y lanzamisiles. El estrecho no solo es el paso de cerca del 20 por ciento del suministro mundial de petróleo, sino que es fundamental para los fertilizantes y para el helio, que es crítico para la fabricación de semiconductores.

Trump está considerando una operación terrestre para abrir el estrecho. Pero sería compleja, y es muy posible que requiriera tomar la costa iraní del estrecho y quizá parte del golfo Pérsico.