Continúa Saltillo plan de pavimentación pese al alza de asfalto; proponen medidas contra ‘cochinones’

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, aseguró que el programa de pavimentación y rehabilitación vial continuará este año, a pesar del incremento en el precio del asfalto. De acuerdo con lo señalado, el encarecimiento del insumo impacta de forma directa en los trabajos de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de calles, por lo que el Ayuntamiento buscará reorganizar recursos para mantener las metas previstas para este año.

Pese a ese escenario, sostuvo que la intención es conservar el plan de obra pública ya proyectado para este año. “Vamos a buscar la forma de cómo cumplirlos a pesar de este incremento. Se va con el programa original que traemos”, afirmó. RECOMPENSA PARA DENUNCIANTES En otro tema, el alcalde también adelantó una estrategia para frenar el depósito ilegal de basura en distintos puntos de la ciudad, particularmente en callejones, donde las lluvias recientes dejaron nuevamente expuesta la acumulación de desechos. Señaló que el Municipio analiza medidas para evidenciar a quienes tiren basura, además de valorar un posible esquema de incentivos para ciudadanos que logren documentar este tipo de conductas.

“Hay que evidenciar al “cochinón”. Que no solamente sean sanciones administrativas, también que la misma gente sepa quién es el que anda tirando, que les dé pena”, expresó. El edil indicó que en Saltillo existen más de 280 callejones, varios de ellos utilizados de forma recurrente como tiraderos clandestinos de basura, escombro, muebles y otros residuos. “Hay que ver qué armamos nosotros como gobierno municipal, algún tema de recompensa, que aquella persona que evidencie a la gente tirando basura, tirando escombro, tirando sillones, colchones en los callejones”, adelantó.

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