POLITICÓN: Pensiones doradas, la reforma que el Congreso de Coahuila prefiere ignorar

I. PASE EN REDONDO

Mañana martes, si no cambia el viento, el Senado de la República, que encabeza Laura Itzel Castillo, habrá de efectuar el recuento de los votos emitidos por los congresos estatales en relación con la iniciativa de reforma constitucional que pone fin a las denominadas “pensiones doradas”. Y aunque eso no impide que en el Poder Legislativo de Coahuila –así sea para el anecdotario– se liste el asunto en la sesión con la cual reanudarán actividades el próximo viernes –luego de tomarse vacaciones de la extenuante agenda que desahogan de forma cotidiana–, todo hace indicar que aquí simplemente se ignorará el tema...

II. CALLADITOS

No es la primera ocasión, por cierto, en que la actual Legislatura decide voltear para otro lado en eso de emitir su voto en relación con una reforma constitucional. ¿Cuál será la razón en este caso? Difícil saberlo si quienes nos representan –es un decir, desde luego– en el Congreso no lo aclaran, pero ante el silencio, pues sólo queda la especulación. Y en este caso lo que se dice es que hay quienes, a nivel local, no quieren que se hable del tema porque entonces los descobijan. ¿Será?

III. RUIDO EN EL CENTRO

La controversia por la forma como se “desarrolla” el Centro Histórico de Saltillo sigue escalando. Por un lado, están quienes señalan afectaciones por ruido y desorden, señalando directamente a restaurantes y bares de la zona. Del otro, el gremio organizado ha salido a responder con un posicionamiento formal, rechazando lo que califican como versiones sin sustento. En el centro del debate aparece la activista Jackie Campbell, cuyas declaraciones han encendido la discusión. Más que un tema de percepción, el fondo empieza a ser político: ciudad, inversión y convivencia. ¿Quién posee la narrativa correcta?

IV. RESPUESTA ORGANIZADA

Al fijar posición formal, la Asociación de Bares y Restaurantes del Centro Histórico descalificó los señalamientos de Jackie Campbell. Sus integrantes aseguran que se trata de afirmaciones sin pruebas y que el gremio opera bajo regulación y cumplimiento normativo. Además, advierten que este tipo de versiones puede afectar la inversión y frenar la reactivación del primer cuadro de la ciudad. No sólo se defienden... también buscan cerrar filas. La disputa ya no es sólo de ruido, sino de percepción pública.

V. EXPRESIVO

Nos comentan que Juan Carlos Villarreal, extesorero municipal y hoy regidor priista en Saltillo, vuelve a dar de qué hablar. Y no precisamente por su trabajo en el Cabildo, sino por lo que suele decir fuera de él. Según ha trascendido, en reuniones privadas en las cuales el ambiente se relaja –y algo más–, el funcionario se muestra particularmente expresivo. No es la primera vez que esto ocurre, y quienes han estado presentes coinciden en que el patrón se repite. Se requiere ser ingenuo para no entender que lo que se dice en corto... rara vez se queda ahí. ¿Exceso de confianza o ganas de incendiar la pradera?

VI. PRESIÓN INTERNA

En esos mismos espacios se asegura que Villarreal ha dejado entrever la presión que enfrenta para operar políticamente en favor de su compañero de partido, el priista Eduardo Medrano. Según se comenta, no sería un encargo que asuma con entusiasmo, pero sí con sentido de obligación. Incluso, hay quienes interpretan que detrás de esa disposición hay más que disciplina partidista. Y es que cuando las responsabilidades del pasado pesan, las decisiones del presente se explican solas.

VII. REGRESO PESADO

El fin de semana más largo del año llegó a su fin, y el domingo fue, para muchos, día de regreso a casa. Las carreteras de Coahuila lo resintieron: filas largas, tráfico lento y paciencia puesta a prueba. Un escenario que recae en la operación de CAPUFE, encabezado a nivel nacional por Carlos Arceo Castañeda y en lo regional por Gerardo Aguilar desde la gerencia en Saltillo. Sin embargo, no todo se explica por el volumen de vehículos. Cuando el flujo es predecible, lo que debería anticiparse... termina evidenciando falta de planeación. Y en esos momentos es cuando la operación real queda a prueba.

VIII. FALLA OPERATIVA

Un caso concreto es la caseta de la autopista Torreón-Saltillo donde, según reportan usuarios, sólo opera con dos carriles: uno automatizado y otro de cobro manual. Resultado: largas filas y tiempos de espera prolongados durante el fin de semana. El problema no es nuevo, pero tampoco ha sido corregido. Ahí hay un área clara de responsabilidad para CAPUFE, tanto en su dirección nacional como en su operación regional. Porque si el tráfico es inevitable... la saturación por falta de capacidad operativa ya no lo es.

IX. RECONOCIMIENTO

El Club Rotario de Saltillo anunció la edición número 40 de su tradicional torneo anual de golf, que en esta ocasión se llevará a cabo en el Club Campestre. Un evento con historia: hace cuatro décadas el primer homenajeado fue Humberto Castilla Salas y, en aquellos años, el torneo se jugaba durante una semana en Parras; hoy se concentra en una sola jornada. En esta edición, el reconocimiento será para Juan Carlos López Villarreal, expresidente de Grupo Industrial Saltillo, de quien se destaca su trayectoria empresarial y su buena relación con la comunidad. Porque en estos espacios, también se reconoce el legado.