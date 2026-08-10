Camello de Finisterre reaparece tras clausura de Profepa... y ya tiene corrido en Fco I. Madero, Coahuila

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Torreón
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    Camello de Finisterre reaparece tras clausura de Profepa... y ya tiene corrido en Fco I. Madero, Coahuila
    El dromedario podría ser parte de los 17 ejemplares asegurados por Profepa durante una reciente inspección a un predio del municipio de Francisco I. Madero. CORTESÍA

Nuevas imágenes muestran al ejemplar durante una cabalgata en el municipio lagunero, aunque no se sabe oficialmente cómo llegó de nuevo a las calles del ejido

FCO. I. MADERO, COAH.- El camello del ejido Finisterre, en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, que se volvió viral en las redes sociales al ser grabado en una cabalgata durante el fin de semana pasado, ahora hasta tiene un corrido.

“El Camello de Finisterre”, como se le ha bautizado, volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales, pero su historia tiene un trasfondo ambiental que genera nuevas preguntas. El dromedario reapareció en una cabalgata apenas cinco días después de que Profepa clausuró el predio donde había sido asegurado.

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervino el pasado 4 de agosto un predio utilizado para el manejo de fauna silvestre en Finisterre, municipio de Francisco I. Madero, tras una denuncia ciudadana. Durante la inspección fueron asegurados precautoriamente 17 ejemplares, entre ellos dos llamas, una avestruz, tres iguanas, 10 tordos cabeza amarilla y un dromedario, que al parecer es el ejemplar que causó revuelo en la cabalgata y en las redes sociales.

La autoridad determinó la clausura temporal total del sitio al detectar que no contaba con el registro o autorización correspondiente de Semarnat, carecía de un Plan de Manejo autorizado y tampoco tenía un responsable técnico registrado.

Además, los responsables no acreditaron la procedencia legal de los animales. Profepa inició un procedimiento administrativo y dio vista a la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delitos relacionados con la posesión ilegal de ejemplares de vida silvestre.

$!Antonio Esquivel llevó a la música la peculiar historia del dromedario que se volvió viral en el ejido Finisterre.
Antonio Esquivel llevó a la música la peculiar historia del dromedario que se volvió viral en el ejido Finisterre. CAPTURA DE PANTALLA

El antecedente resulta relevante porque días después comenzaron a circular imágenes del dromedario nuevamente en la comunidad, incluso con un joven montándolo durante una cabalgata.

Habitantes señalaron haberlo visto en la zona, aunque no existe confirmación oficial de que haya escapado, ni se ha precisado públicamente quién lo sacó del predio o bajo qué autorización.

Según medios locales, el supuesto propietario, Joseph Isaac Contreras, aseguró que mantiene las gestiones para regularizar el espacio y concretar el proyecto de un zoológico abierto al público. Entre sus principales objetivos, dijo, se encuentra recuperar a “Nino”, un mono al que considera parte de su familia y que, afirmó, se ha ganado el cariño de habitantes de la comunidad.

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Contreras señaló que, pese a la intervención realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), continúa trabajando para avanzar en los trámites necesarios.

Profepa informó que el dromedario y los demás ejemplares, salvo las iguanas, que quedarían bajo resguardo de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, permanecen bajo custodia precautoria en el mismo predio mientras continúa el procedimiento.

Así, el llamado “Camello de Finisterre” pasó de convertirse en una imagen insólita en redes a formar parte de un expediente ambiental federal cuyo desenlace aún está pendiente por resolver.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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