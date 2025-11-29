Campaña del CJM en Torreón reúne ropa y calzado para personas vulnerables

TORREÓN, COAH.- La campaña de donación de ropa y calzado del Centro de Justicia Municipal (CJM) continúa activa y busca reunir prendas abrigadoras para personas en situación de vulnerabilidad o en condición de calle que son canalizadas a esta dependencia, especialmente durante la temporada invernal.

La iniciativa, que opera bajo el lema “Donar es abrigar el corazón”, forma parte de las acciones del sistema de justicia cívica implementado desde la primera administración del alcalde Román Cepeda.

Su objetivo es garantizar la integridad y el respeto a los derechos humanos de quienes ingresan al CJM, indicó la directora general del organismo, Martha Rodríguez Romero.

La funcionaria destacó que la instrucción del Alcalde ha sido clara: asegurar que todas las dependencias actúen con apego a la ley y prioricen un enfoque humano.

“El compromiso de su Gobierno es brindar un trato digno a todas las personas. La ropa que hoy recibimos permite ofrecer higiene, comodidad e integridad a su persona”, enfatizó.

Rodríguez Romero mencionó que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva, pues cada que se hace un llamado, las personas acuden con donativos en buen estado, conscientes de la situación que enfrentan quienes llegan sin abrigo, especialmente ante las bajas temperaturas registradas en la región.

El CJM invitó a la población a acudir con ropa de invierno y calzado que aún pueda utilizarse, contribuyendo así a resguardar la salud y dignidad de quienes lo necesitan.

Las donaciones se reciben en la calle Juan E. García 1117, colonia Centro, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 16:00 horas.