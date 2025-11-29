Arrancan posadas en Ramos Arizpe con rifas, espectáculos y entrega de apoyos

    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reafirmó su compromiso con las comunidades rurales al encabezar el arranque de la temporada de posadas en Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe comenzó la temporada de posadas navideñas con eventos en el ejido Paredón y la colonia Manantiales del Valle

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, dio inicio a la temporada de posadas navideñas con el propósito de fortalecer la convivencia y llevar un mensaje de esperanza a las familias de todas las comunidades del municipio.

$!Familias del ejido Paredón disfrutaron del espectáculo cómico y participaron en la rifa de premios durante la primera posada navideña.
Familias del ejido Paredón disfrutaron del espectáculo cómico y participaron en la rifa de premios durante la primera posada navideña. FOTO: CORTESÍA

La primera celebración se llevó a cabo en el ejido Paredón, donde decenas de familias disfrutaron del espectáculo cómico Los Despista2 Espectacular y participaron en la rifa de casi 80 premios, entre ellos artículos para el hogar, juguetes y bicicletas. Además, los asistentes recibieron refrigerios, rompieron piñatas y obtuvieron chamarras, prendas invernales y productos de higiene menstrual, como apoyo directo a la economía y salud de la comunidad.

Durante el evento, el alcalde destacó el valor de las comunidades rurales para el desarrollo del municipio. “En nuestros ejidos está la fuerza y el corazón de Ramos Arizpe. Su trabajo y unidad han construido lo que somos, y por eso seguiremos presentes con apoyos que realmente mejoren su calidad de vida”, expresó Gutiérrez Merino al reafirmar su compromiso con cada uno de los ejidos.

$!En la Plaza Colosio, vecinas y vecinos de Manantiales del Valle recibieron apoyos invernales por parte del alcalde.
En la Plaza Colosio, vecinas y vecinos de Manantiales del Valle recibieron apoyos invernales por parte del alcalde. FOTO: CORTESÍA

La celebración navideña también llegó a la colonia Manantiales del Valle, donde el Gobierno Municipal organizó una segunda posada en la Plaza Colosio. Ahí se realizaron rifas, actividades para niñas y niños, rompimiento de piñatas y entrega de apoyos invernales, fortaleciendo la cercanía con las familias de esta zona urbana.

$!Estas acciones forman parte del programa municipal para acercar momentos de convivencia y alegría a todas las familias de Ramos Arizpe.
Estas acciones forman parte del programa municipal para acercar momentos de convivencia y alegría a todas las familias de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

Con estas actividades, el municipio busca llevar el espíritu navideño a todos los rincones de Ramos Arizpe, combinando entretenimiento, convivencia y programas de apoyo social.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

