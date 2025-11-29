Arrancan posadas en Ramos Arizpe con rifas, espectáculos y entrega de apoyos

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino , dio inicio a la temporada de posadas navideñas con el propósito de fortalecer la convivencia y llevar un mensaje de esperanza a las familias de todas las comunidades del municipio .

La primera celebración se llevó a cabo en el ejido Paredón, donde decenas de familias disfrutaron del espectáculo cómico Los Despista2 Espectacular y participaron en la rifa de casi 80 premios, entre ellos artículos para el hogar, juguetes y bicicletas. Además, los asistentes recibieron refrigerios, rompieron piñatas y obtuvieron chamarras, prendas invernales y productos de higiene menstrual, como apoyo directo a la economía y salud de la comunidad.

Durante el evento, el alcalde destacó el valor de las comunidades rurales para el desarrollo del municipio. “En nuestros ejidos está la fuerza y el corazón de Ramos Arizpe. Su trabajo y unidad han construido lo que somos, y por eso seguiremos presentes con apoyos que realmente mejoren su calidad de vida”, expresó Gutiérrez Merino al reafirmar su compromiso con cada uno de los ejidos.