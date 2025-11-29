Arrancan posadas en Ramos Arizpe con rifas, espectáculos y entrega de apoyos
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe comenzó la temporada de posadas navideñas con eventos en el ejido Paredón y la colonia Manantiales del Valle
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, dio inicio a la temporada de posadas navideñas con el propósito de fortalecer la convivencia y llevar un mensaje de esperanza a las familias de todas las comunidades del municipio.
La primera celebración se llevó a cabo en el ejido Paredón, donde decenas de familias disfrutaron del espectáculo cómico Los Despista2 Espectacular y participaron en la rifa de casi 80 premios, entre ellos artículos para el hogar, juguetes y bicicletas. Además, los asistentes recibieron refrigerios, rompieron piñatas y obtuvieron chamarras, prendas invernales y productos de higiene menstrual, como apoyo directo a la economía y salud de la comunidad.
Durante el evento, el alcalde destacó el valor de las comunidades rurales para el desarrollo del municipio. “En nuestros ejidos está la fuerza y el corazón de Ramos Arizpe. Su trabajo y unidad han construido lo que somos, y por eso seguiremos presentes con apoyos que realmente mejoren su calidad de vida”, expresó Gutiérrez Merino al reafirmar su compromiso con cada uno de los ejidos.
La celebración navideña también llegó a la colonia Manantiales del Valle, donde el Gobierno Municipal organizó una segunda posada en la Plaza Colosio. Ahí se realizaron rifas, actividades para niñas y niños, rompimiento de piñatas y entrega de apoyos invernales, fortaleciendo la cercanía con las familias de esta zona urbana.
Con estas actividades, el municipio busca llevar el espíritu navideño a todos los rincones de Ramos Arizpe, combinando entretenimiento, convivencia y programas de apoyo social.