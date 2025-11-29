Exobreros de AHMSA regresan a Monclova, se reagrupan y planean marcha a Ciudad de México

Monclova
/ 29 noviembre 2025
    Exobreros de AHMSA regresan a Monclova, se reagrupan y planean marcha a Ciudad de México
    Integrantes del movimiento toman un respiro antes de definir su próxima ruta. FOTO: VANGUARDIA/HÉCTOR GARCÍA

Los trabajadores mantienen su exigencia de pago y buscan respuesta del Gobierno Federal

MONCLOVA, COAH.- Tras varios días de caminata rumbo a Saltillo, exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) regresaron a Monclova durante la madrugada, aunque advirtieron que su movilización no ha terminado y ahora evalúan trasladar su protesta hasta la Ciudad de México.

Los trabajadores iniciaron su marcha el pasado 24 de noviembre desde Castaños, con el fin de exigir el pago de sus liquidaciones y adeudos laborales pendientes desde hace más de un año.

La caminata avanzó por la carretera federal 57 hasta la capital de Coahuila, donde algunos decidieron permanecer con familiares, mientras que otros optaron por volver a sus hogares para recuperarse del desgaste físico.

El vocero del movimiento, Julián Torres Ávalos, explicó que el retorno a Monclova responde únicamente a la necesidad de reorganizarse. Aseguró que la marcha hacia Saltillo fue un logro significativo, pero no representa el cierre de su lucha.

“La lucha no concluye aquí; va a terminar hasta que se nos pague de manera justa”, sostuvo.

Torres detalló que, durante el trayecto, recibieron apoyo ciudadano en distintos puntos de la carretera, así como mensajes de solidaridad provenientes de entidades como Michoacán y comunidades cercanas a Lázaro Cárdenas.

A su juicio, esto demuestra que su movimiento ha trascendido fronteras locales y ha ganado visibilidad nacional.

La pausa servirá para evaluar recursos, rutas y logística rumbo a una posible movilización hacia la Ciudad de México, cuyo trayecto consideran más complejo por la distancia, los costos y el desgaste que implicaría para los participantes.

$!Los manifestantes consideran que su protesta ha ganado eco nacional.
Los manifestantes consideran que su protesta ha ganado eco nacional. FOTO: VANGUARDIA/HÉCTOR GARCÍA

No obstante, reiteraron que no descartan emprenderla si no obtienen respuestas inmediatas.

Los exobreros permanecen en comunicación constante para definir la fecha y características de su próxima acción. Algunos regresaron con lesiones menores y agotamiento, por lo que estos días dedicarán tiempo a recuperarse antes de continuar.

El movimiento anunció que en los próximos días dará a conocer un posicionamiento oficial sobre la siguiente etapa de su protesta, ya sea en la capital del país o mediante nuevas actividades de presión en Coahuila, con el objetivo de lograr una intervención directa del Gobierno Federal en el conflicto de AHMSA.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

