Exobreros de AHMSA regresan a Monclova, se reagrupan y planean marcha a Ciudad de México

MONCLOVA, COAH.- Tras varios días de caminata rumbo a Saltillo, exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) regresaron a Monclova durante la madrugada, aunque advirtieron que su movilización no ha terminado y ahora evalúan trasladar su protesta hasta la Ciudad de México.

Los trabajadores iniciaron su marcha el pasado 24 de noviembre desde Castaños, con el fin de exigir el pago de sus liquidaciones y adeudos laborales pendientes desde hace más de un año.

La caminata avanzó por la carretera federal 57 hasta la capital de Coahuila, donde algunos decidieron permanecer con familiares, mientras que otros optaron por volver a sus hogares para recuperarse del desgaste físico.

El vocero del movimiento, Julián Torres Ávalos, explicó que el retorno a Monclova responde únicamente a la necesidad de reorganizarse. Aseguró que la marcha hacia Saltillo fue un logro significativo, pero no representa el cierre de su lucha.

“La lucha no concluye aquí; va a terminar hasta que se nos pague de manera justa”, sostuvo.

Torres detalló que, durante el trayecto, recibieron apoyo ciudadano en distintos puntos de la carretera, así como mensajes de solidaridad provenientes de entidades como Michoacán y comunidades cercanas a Lázaro Cárdenas.

A su juicio, esto demuestra que su movimiento ha trascendido fronteras locales y ha ganado visibilidad nacional.

La pausa servirá para evaluar recursos, rutas y logística rumbo a una posible movilización hacia la Ciudad de México, cuyo trayecto consideran más complejo por la distancia, los costos y el desgaste que implicaría para los participantes.