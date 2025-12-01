Incendio consume establo en Matamoros, Coahuila; moviliza bomberos de la región
El fuego ha consumido pacas de alfalfa almacenadas; autoridades investigan la causa y evalúan riesgos para comunidades cercanas
MATAMOROS, COAH.— Desde las primeras horas de este lunes, un incendio de gran intensidad mantiene en alerta máxima a las autoridades y cuerpos de emergencia de la región de La Laguna. El fuego se registró en un establo ganadero ubicado en la zona conocida como Moneygro, que colinda con las comunidades Filipinas, Flor de Mayo y La Barca, en el municipio de Matamoros, Coahuila.
El área más afectada corresponde al espacio de almacenamiento, donde una gran cantidad de pacas de alfalfa ha sido consumida por las llamas. La facilidad de combustión del material provocó que la situación superara rápidamente la capacidad de respuesta de los equipos locales.
TE PUEDE INTERESAR: Cuatro mujeres lesionadas tras explosión de pirotecnia durante desfile en Francisco I. Madero, Coahuila
Por ello, el Heroico Cuerpo de Bomberos de Matamoros solicitó apoyo de sus homólogos de Torreón y San Pedro, activando un operativo regional coordinado para controlar el siniestro.
La logística para contener el incendio ha resultado especialmente compleja. Además de las unidades municipales, se incorporó una pipa cisterna de alta capacidad proporcionada por una empresa lechera local, fundamental para mantener un flujo constante de agua.
En el lugar, la estrategia principal consiste en detener el avance del fuego; para ello, se emplean retroexcavadoras que mueven y separan las pacas afectadas, acción clave para extinguir las llamas en el núcleo del material y evitar que se propaguen a otras instalaciones.
Protección Civil mantiene el operativo activo, y el acceso al área se realiza únicamente por caminos privados que parten desde el centro de Matamoros.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. La causa del incendio sigue bajo investigación, y una vez controlado, se realizará una evaluación exhaustiva de los daños estructurales y del riesgo potencial para las comunidades cercanas.