Incendio consume establo en Matamoros, Coahuila; moviliza bomberos de la región

MATAMOROS, COAH.— Desde las primeras horas de este lunes, un incendio de gran intensidad mantiene en alerta máxima a las autoridades y cuerpos de emergencia de la región de La Laguna. El fuego se registró en un establo ganadero ubicado en la zona conocida como Moneygro, que colinda con las comunidades Filipinas, Flor de Mayo y La Barca, en el municipio de Matamoros, Coahuila.

El área más afectada corresponde al espacio de almacenamiento, donde una gran cantidad de pacas de alfalfa ha sido consumida por las llamas. La facilidad de combustión del material provocó que la situación superara rápidamente la capacidad de respuesta de los equipos locales.

Por ello, el Heroico Cuerpo de Bomberos de Matamoros solicitó apoyo de sus homólogos de Torreón y San Pedro, activando un operativo regional coordinado para controlar el siniestro.