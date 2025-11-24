Capacitan a 322 agentes viales de Torreón en códigos de conducta

Torreón
/ 24 noviembre 2025
    Autoridades municipales entregan constancias a elementos de la corporación vial. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La UMDH reconoce a los oficiales que participaron en el programa de formación durante octubre

TORREÓN, COAH.- Para fortalecer el actuar policial con apego a la legalidad, la Unidad Municipal de Derechos Humanos (UMDH) reconoció a los elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad que concluyeron su capacitación en códigos de ética y conducta.

Durante una ceremonia simbólica, se entregaron constancias a 65 agentes en representación de los 322 oficiales que participaron en los talleres impartidos durante octubre.

Agentes de Tránsito reciben constancias tras completar talleres de ética y derechos humanos. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Joaly Jaqueline López García, titular de la UMDH, explicó que la formación se llevó a cabo de manera escalonada para no afectar la operación diaria en las calles.

“Buscamos que cada intervención de los agentes tenga una sólida perspectiva de derechos humanos”, afirmó.

Por su parte, Martha Alicia Faz Dávila, directora de la corporación vial, subrayó la disposición del personal para fortalecer su desempeño mediante la profesionalización continua.

El evento contó con la presencia del regidor Raúl Alejandro Garza del Valle y representantes de la Comisión de Derechos Humanos, quienes destacaron la importancia de prevenir faltas administrativas a través de la capacitación permanente.

