Capacitan a bomberos de Torreón en extracción vehicular con estándares internacionales

Torreón, Coah.— Bomberos de Torreón llevaron a cabo el curso de capacitación en “Extracción Vehicular”, en el que participaron 65 elementos de distintas estaciones de la ciudad, así como personal de San Pedro, Piedras Negras y paramédicos de la Cruz Roja de Torreón, con el objetivo de fortalecer la atención a emergencias viales.

El director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que esta capacitación se desprende del curso internacional que recientemente tomaron 10 elementos del Cuerpo de Bomberos en Carolina del Norte, Estados Unidos. Explicó que, como parte de la estrategia de profesionalización, los elementos capacitados replican los conocimientos adquiridos entre sus compañeros.

“Al regresar de los cursos que toman, los elementos capacitados comparten los conocimientos obtenidos con sus compañeros, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Cuerpo de Bomberos de Torreón. En esta ocasión, esta certificación permite enfrentar emergencias bajo los protocolos de la NFPA, homologando los procedimientos con estándares internacionales reconocidos en el ámbito de la protección contra incendios”, detalló.