Capacitan a bomberos de Torreón en extracción vehicular con estándares internacionales
En la capacitación participaron 65 elementos de Torreón, San Pedro, Piedras Negras y paramédicos de la Cruz Roja.
Torreón, Coah.— Bomberos de Torreón llevaron a cabo el curso de capacitación en “Extracción Vehicular”, en el que participaron 65 elementos de distintas estaciones de la ciudad, así como personal de San Pedro, Piedras Negras y paramédicos de la Cruz Roja de Torreón, con el objetivo de fortalecer la atención a emergencias viales.
El director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que esta capacitación se desprende del curso internacional que recientemente tomaron 10 elementos del Cuerpo de Bomberos en Carolina del Norte, Estados Unidos. Explicó que, como parte de la estrategia de profesionalización, los elementos capacitados replican los conocimientos adquiridos entre sus compañeros.
“Al regresar de los cursos que toman, los elementos capacitados comparten los conocimientos obtenidos con sus compañeros, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Cuerpo de Bomberos de Torreón. En esta ocasión, esta certificación permite enfrentar emergencias bajo los protocolos de la NFPA, homologando los procedimientos con estándares internacionales reconocidos en el ámbito de la protección contra incendios”, detalló.
Juárez Llanas recordó que esta capacitación internacional fue posible gracias al respaldo del alcalde Román Alberto Cepeda González y al apoyo del Patronato del Cuerpo de Bomberos, y destacó que la formación permitirá ofrecer un servicio más eficiente y seguro a la ciudadanía, al reforzar la profesionalización y la capacidad operativa de los elementos.
Durante el curso, los participantes actualizaron conocimientos en tácticas avanzadas, estrategias de ataque y control de incendios, así como en protocolos de intervención ante siniestros estructurales y operaciones de rescate. El funcionario subrayó que, en situaciones de emergencia, la capacidad de liberar a personas atrapadas en vehículos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
“Por eso la capacitación continua y especializada en este campo es fundamental para garantizar la seguridad y eficacia de los equipos de rescate”, enfatizó.
Asimismo, explicó que los elementos aprendieron técnicas y protocolos para evaluar la escena, estabilizar el vehículo y liberar a las víctimas de manera segura, incluyendo el uso de herramientas especializadas como tijeras hidráulicas, expansores y sierras, además de técnicas de corte y separación de metales. También se reforzó la importancia de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo para lograr rescates exitosos.
“La capacitación en extracción vehicular no solo mejora las habilidades técnicas de los bomberos, sino que también incrementa su confianza y capacidad para responder a emergencias complejas”, concluyó Juárez Llanas.
Finalmente, reiteró a la ciudadanía que ante cualquier situación de riesgo pueden comunicarse al número de emergencias 911 o a la línea directa 871 712 00 66.