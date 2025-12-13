Medio Ambiente de Torreón abre temporada libre para el mantenimiento del Arbolado

TORREÓN, COAH.- Sí tiene pensado podar un árbol o arbusto en su propiedad o banqueta, tome nota: la Dirección General de Medio Ambiente del Municipio de Torreón ha dado inicio a la temporada de poda libre, que estará vigente desde el 15 de diciembre y hasta el 28 de febrero de 2026.

Este periodo busca impulsar el mantenimiento y la salud del arbolado de la ciudad. La gran ventaja es que, durante estas fechas, la ciudadanía no requerirá de un permiso para podar.

Sin embargo, el director Marcelo Sánchez Adame fue claro al señalar la principal restricción: la intervención no debe exceder el 30 por ciento del total de la copa del ejemplar.

El funcionario advirtió que si se requiere realizar una poda superior a ese porcentaje, o en casos de alto riesgo, sí es indispensable solicitar el permiso correspondiente ante la dependencia. Esto busca proteger tanto el patrimonio natural como la seguridad pública.

Sánchez Adame recordó que la responsabilidad del manejo de los residuos es de quien realiza la poda. Por ello, invitó a utilizar el espacio destinado para recibir este material: el Centro de Transferencia del Bosque Urbano.

Finalmente, la Dirección instó a la comunidad a hacer uso informado de esta temporada, enfatizando la visión de la actual administración de trabajar conjuntamente por una ciudad más verde y sustentable.