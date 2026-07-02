Carlos Robles celebra el nombramiento de Miguel Riquelme al frente de Torreón: ‘Garantiza estabilidad’

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    Carlos Robles celebra el nombramiento de Miguel Riquelme al frente de Torreón: ‘Garantiza estabilidad’
    El líder estatal priista, Carlos Robles Loustaunau ve positivo el nombramiento de Miguel Riquelme como Alcalde de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Destaca su eficacia en el combate a la inseguridad

TORREÓN, COAH.- El dirigente estatal del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, calificó como un movimiento sumamente positivo la designación de Miguel Ángel Riquelme Solís como alcalde sustituto de Torreón.

Según el líder partidista, este perfil asegura gobernabilidad, madurez política y el seguimiento necesario para los proyectos locales.

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Robles destacó que la amplia carrera de Riquelme Solís es un activo invaluable para la ciudad. Al conocer a profundidad la dinámica de Torreón y la Región Lagunera, su gestión es vista como un factor determinante para consolidar el desarrollo municipal.

“Es una decisión muy acertada. Miguel Riquelme posee no solo una vasta trayectoria, sino un compromiso profundo y genuino con su gente.

“Es alguien que siente los colores de Torreón y cuya gestión asegura unidad y un futuro de progreso para esta ciudad”, afirmó el líder priista.

Asimismo, Robles Loustaunau enfatizó la probada capacidad del exgobernador para gestionar temas críticos, destacando su eficacia histórica en el combate a la inseguridad y su habilidad para articular esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno.

“Ha dejado claro que sabe cómo blindar la seguridad gracias a su capacidad de coordinación y a esa determinación, valentía y aplomo que lo caracterizan ante los desafíos”, concluyó.

Para el dirigente estatal, el regreso de Riquelme al ámbito municipal otorga plena certidumbre a la ciudadanía por su conocida pericia administrativa.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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