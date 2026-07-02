Carlos Robles celebra el nombramiento de Miguel Riquelme al frente de Torreón: ‘Garantiza estabilidad’

Según el líder partidista, este perfil asegura gobernabilidad, madurez política y el seguimiento necesario para los proyectos locales.

TORREÓN, COAH.- El dirigente estatal del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, calificó como un movimiento sumamente positivo la designación de Miguel Ángel Riquelme Solís como alcalde sustituto de Torreón .

Robles destacó que la amplia carrera de Riquelme Solís es un activo invaluable para la ciudad. Al conocer a profundidad la dinámica de Torreón y la Región Lagunera, su gestión es vista como un factor determinante para consolidar el desarrollo municipal.

“Es una decisión muy acertada. Miguel Riquelme posee no solo una vasta trayectoria, sino un compromiso profundo y genuino con su gente.

“Es alguien que siente los colores de Torreón y cuya gestión asegura unidad y un futuro de progreso para esta ciudad”, afirmó el líder priista.

Asimismo, Robles Loustaunau enfatizó la probada capacidad del exgobernador para gestionar temas críticos, destacando su eficacia histórica en el combate a la inseguridad y su habilidad para articular esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno.

“Ha dejado claro que sabe cómo blindar la seguridad gracias a su capacidad de coordinación y a esa determinación, valentía y aplomo que lo caracterizan ante los desafíos”, concluyó.

Para el dirigente estatal, el regreso de Riquelme al ámbito municipal otorga plena certidumbre a la ciudadanía por su conocida pericia administrativa.